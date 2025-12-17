Porto Alegre

Transtornos
Notícia

Falta de luz no aeroporto Salgado Filho provoca atrasos em voos

Pelo menos 10 viagens foram impactadas. A CEEE Equatorial afirma que o problema seria interno do terminal

Gabriela Plentz

