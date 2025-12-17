Falta de luz no aeroporto Salgado Filho provoca atrasos em voos

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, registra atrasos e cancelamentos de voos na manhã desta quarta-feira (17). Os problemas foram causados, entre outros motivos, por quedas de energia elétrica no terminal.

O painel da Fraport chegou a apontar para 10 voos impactados, mas alguns deles já partiram. Até as 8h30min, sete viagens constavam como atrasadas, além de um embarque cancelado.

Os passageiros formaram filas para buscar informações e realocações em outros voos. Uma das afetadas é Fernanda Penafiel, que tinha voo marcado pra Campinas (SP).

Conforme relatou à reportagem, o voo dela estava previsto para às 5h45min com chegada na cidade paulista às 7h25min, mas devido à falta de luz, não foi possível embarcar. Ela conta ainda que, de Campinas, viajaria para Fortaleza (CE), onde o filho deve receber uma premiação.

— Esperamos que, pelo menos, consigamos chegar lá hoje (quarta) — diz Fernanda.