Ação da prefeitura regulariza lotes na Lomba do Pinheiro 

No total, 2,2 mil pessoas foram beneficiadas. Igor Chaves / Divulgação

A prefeitura de Porto Alegre distribuiu 152 títulos de propriedade para moradores do loteamento Quinta do Portal, na Lomba do Pinheiro.

Na ação do Escritório de Regularização Fundiária (E-Reurb) da Procuradoria-Geral do Município (PGM), finalizada na quarta feira (17), 556 lotes foram regularizados, beneficiando um total de 2,2 mil pessoas.

— Regularizar um loteamento deste tamanho é sempre um desafio, que envolve situações diversas e muita complexidade. Encerramos com sucesso esta etapa, mas sempre estaremos ao lado dos moradores, que podem nos procurar para ajustes ou encaminhamentos necessários — disse Simone Somensi, diretora do E-Reurb.

A ação do Escritório de Regularização Fundiária (E-Reurb) regularizou 556 lotes. Igor Chaves / Divulgação

Em 2025, a prefeitura regularizou mais de 1,6 mil lotes em 33 núcleos urbanos informais. O trabalho foi impulsionado pela ferramenta Reurb Digital, que permite que todo o processo de regularização fundiária seja feito de forma eletrônica, garantindo maior agilidade, controle e transparência.