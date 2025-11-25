Xis 24 horas, salão de beleza, hamburgueria e mais: saiba quais as lojas que irão funcionar embaixo de viaduto de Porto Alegre

Prazo da adoção é de quatro anos, podendo ser renovado por mais quatro. Félix Zucco / Agencia RBS

Limpeza e iluminação aumentam a sensação de segurança de um local. Negócios atraem público e fazem com que clientes preencham as calçadas. É seguindo esta lógica que a prefeitura de Porto Alegre está cedendo, de graça, quatro espaços sob o Viaduto da Conceição a empresários — na expectativa de que eles tragam novo e melhor movimento para a região.

Os quatro estabelecimentos selecionados serão administrados por pequenos empresários. O tamanho das estruturas varia de 170 a 240 metros quadrados, dependendo do ponto no viaduto. Foram disponibilizadas três áreas junto à Avenida Farrapos e duas na Alberto Bins. Os donos das melhores propostas podem escolher o ponto que desejam se instalar.

Uma das operações será uma lanchonete com foco em xis, que funcionará 24 horas. Ela ficará instalada em um contêiner. Com investimento de R$ 64 mil, a unidade terá banheiro, deque, paisagismo e mobiliário.

Outra operação que chama atenção é a de um salão de beleza embaixo do viaduto. Ficará também dentro de um contêiner, com espaço para recepção, área de corte de cabelo, manicure, lavatório e banheiro. Na área externa, haverá deque com bicicletário, bancos, lixeiras e rampas de acessibilidade.

Também do ramo gastronômico, o viaduto receberá uma hamburgueria, que inicialmente será instalada em um food-truck. Depois, a ideia é também ter um contêiner no local, cercado por deques e vegetação. Um outro empresário venderá cachorros-quentes dentro de um trailer, se comprometendo com a limpeza no entorno da área.

Além das operações confirmadas, ainda há espaço para mais um negócio. O secretário municipal de Parcerias, Giuseppe Riesgo, disse que houve mais inscritos no edital, mas que, segundo ele, não cumpriam todos os requisitos exigidos.

Segundo a Secretaria Municipal de Parcerias (SMP), a expectativa é de que todos esses negócios sejam inaugurados até o final do primeiro trimestre de 2026.

O prazo da adoção é de quatro anos, podendo ser renovado por mais quatro. Em caso de desistências, como aconteceu recentemente em outro viaduto da cidade, o adotante não paga multa.

Segurança reforçada

Principal atrativo oferecido a esses empreendedores, além da isenção do aluguel, é a presença de um novo posto da Guarda Municipal. Guilherme Gonçalves / Agencia RBS

Para atrair interessados, um chamamento público teve seu prazo para inscrições estendido duas vezes. O principal atrativo oferecido a esses empreendedores, além da isenção do aluguel, é a presença de um novo posto da Guarda Municipal. O efetivo ficará em uma estrutura de contêiner instalada recentemente sob o viaduto, junto à Rua Voluntários da Pátria. O entorno ganhou novo paisagismo.

— Temos o objetivo de revitalizar uma série de viadutos. Alguns já estão funcionando bem e queremos repetir a dose em alguns que estão degradados, como esse que fica na entrada da cidade — diz Riesgo.

Como está hoje

Essa não é a primeira vez que o governo Melo tenta revitalizar a área. Ainda no começo do primeiro mandato, o prefeito mandou limpar e repintar a estrutura. Na época, foram feitos grafites em homenagem à dupla Gre-Nal, mas as pichações voltaram a tomar conta da área. Melo vistoriou o local recentemente e ordenou uma nova revitalização deste trecho do viaduto. O secretário Riesgo diz que as colunas serão repintadas, mas com outra temática. A concessionária IPSul, responsável pela iluminação pública de Porto Alegre, também deve instalar mais pontos de luz no local, garante o secretário.

Ocupação de outros viadutos

A prefeitura também está tentando ceder áreas em outros viadutos. Um deles é o Imperatriz Leopoldina, onde uma lanchonete fechou sua operação em abril, alegando sofrer com insegurança e sujeira no local. Depois do episódio, a prefeitura anunciou que também instalaria um posto da Guarda Municipal no local.

Outro viaduto que deve receber novos negócios é o Tiradentes, com opções de pontos sob a estrutura na Avenida Protásio Alves. Serão disponibilizados dois espaços. Em 2022, o viaduto foi revitalizado a partir de uma parceria com a Instituição MMH Hospital Veterinário Ltda e a Águia Veterinária e Pet Shop. Na época, os pilares e as paredes do viaduto foram pintados com temática de animais.

Empresas interessadas poderão explorar parte de baixo do Viaduto Tiradentes. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em alguns casos, a adoção de viadutos está dando certo, lembra o secretário de Parcerias. No Viaduto Dom Pedro I, perto do estádio Beira-Rio, foram abertas lanchonetes. Mesmo em dias que não há jogo do Inter, a região fica movimentada e iluminada.