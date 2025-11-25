Votação do novo Plano Diretor de Porto Alegre deve ficar para 2026

Plenário da Câmara Municipal de Porto Alegre. Ana Terra Firmino / Câmara de Porto Alegre/Divulgação

A despeito do esforço da presidente da Câmara, Comandante Nádia (PL), e do aval do prefeito Sebastião Melo para que a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre seja votada neste ano, a análise das profundas mudanças nas regras urbanísticas da Capital tende a ficar para 2026.

A quantidade de emendas apresentadas e a resistência de vereadores da própria base do governo tornam virtualmente impossível que a deliberação seja concluída neste ano, mesmo com a convocação de sessões extraordinárias.

Ciente de que parte dos aliados quer mais tempo para deliberar, Melo descarta mobilizar a base e já trabalha com o cenário de votação no ano que vem.

Dividida em dois projetos de lei, a revisão foi protocolada em 12 de setembro e já recebeu 518 emendas. A maior parte é da oposição, que tem número suficiente para forçar que cada uma das suas emendas seja discutida e votada individualmente. Outas propostas de alteração ainda podem ser apresentadas em plenário, durante a discussão dos projetos.

Por enquanto, o plano está sendo analisado em comissão especial. O estudo foi dividido em sete eixos temáticos, com diferentes relatores, que têm até quinta-feira (27) para apresentar seus pareceres.

Depois disso, o relator-geral, Jessé Sangalli (PL), apresenta o relatório definitivo, que será votado no dia 4 de dezembro. Se todas as datas forem cumpridas, a discussão do projeto em plenário será aberta no dia 8 de dezembro, a duas semanas do final do ano legislativo.

Articulações

A oposição, entretanto, articula a apresentação de requerimento pedindo o adiamento.

— Não é justo votarmos em um movimento açodado e irresponsável. Estamos conseguindo convencer vários vereadores da base que não concordam em votar agora — avisa Aldacir Oliboni (PT).

Mauro Pinheiro (PP), que assumiu uma das relatorias temáticas na comissão, diz que a proposta do governo é bastante complexa e exigirá tempo de análise dos vereadores:

— É aconselhável que a gente tenha bastante calma para não cometer nenhum equívoco na votação. Estamos esperando o Plano Diretor há 15 anos, não podemos ter 10 dias para votar.

Reservadamente, outros integrantes da base reverberam Pinheiro e admitem o desejo de levar a votação para o primeiro semestre de 2026.

Nádia, entretanto, ainda não jogou a toalha e pediu que o governo não priorize nenhum outro projeto a partir do dia 8. A presidente da Câmara justifica que a apreciação neste ano evitaria que a discussão fosse contaminada pela disputa eleitoral de 2026, mas admite que só levará a ideia adiante com apoio da maioria da Casa.

— O plenário é soberano, vou pelo que a maioria dos vereadores quiserem. Acho que a gente teria condições de votar neste ano, mas vamos ver o animus de cada vereador. Vamos esperar começar a discussão para a gente sentir — afirma.