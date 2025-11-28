Vereadores estendem prazo de comissão especial do Plano Diretor de Porto Alegre

Decisão foi tomada em reunião do colegiado. Ana Terra Firmino / Câmara de Porto Alegre/Divulgação

Os vereadores de Porto Alegre que integram a comissão especial para a revisão do Plano Diretor decidiram estender os trabalhos do colegiado. A votação do relatório geral, que estava prevista para o dia 4 de dezembro, foi postergada para o dia 10. A decisão foi tomada na quinta-feira (27).

Na prática, a mudança torna ainda mais remota a chance de votação da revisão em plenário ainda neste ano. Como adiantado pela reportagem de Zero Hora, a apreciação do novo Plano Diretor deverá ficar para 2026.

A reformulação do calendário da comissão especial foi acordada entre integrantes da oposição e de parte da base aliada. O movimento para postergar a discussão vinha sendo articulado há alguns dias pelos oposicionistas, em especial pela vereadora Juliana de Souza (PT).

Nesse cenário, a primeira data disponível para o início da discussão em plenário é o dia 15 de dezembro. Nessa data, entretanto, será feita a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara. Na semana seguinte, a partir do dia 23, a Casa entra em recesso parlamentar.

Protocolada em 12 de setembro, a revisão foi dividida em dois projetos: um que atualiza a legislação do Plano Diretor e outro que cria a Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), em que foram incluídas as regras para construção na cidade. Juntos, os textos têm 106 páginas e 344 artigos, além de diversos anexos.

Além disso, os textos já receberam 518 emendas de vereadores.

Veja como ficou o novo calendário: