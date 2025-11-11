Vazamento de água de grandes proporções é registrado na zona norte de Porto Alegre

Água jorra desde a noite anterior. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Um vazamento de água de grandes proporções é registrado nesta terça-feira (11), na zona norte de Porto Alegre. Segundo relatos de moradores, o vazamento ocorre desde a noite de segunda-feira (10).

O ponto fica próximo de uma obra do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), na Rua Cipó, esquina com a Rua Coronel Francisco Bitencourt, no bairro Passo D' Areia.

Lajotas foram colocadas sobre o cano para impedir que o jato de água se elevasse.

Mesmo assim, a água chega a atingir os veículos que passam no trecho. Não há relato, até o momento, de desabastecimento na região.