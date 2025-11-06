Um dos prédios atingidos por incêndio em Porto Alegre receberia provas do Enem

Edifício Phoenix foi atingindo por incêndio na tarde de quarta-feira em Porto Alegre. André Ávila / Agencia RBS

Um dos prédios atingidos pelas chamas em dois casarões históricos no centro de Porto Alegre na quarta-feira (5) seria local de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As provas começam no próximo domingo (9), com os testes de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação.

Após o registro do incêndio no local, candidatos começaram a buscar informações sobre a aplicação das provas. Elas estavam marcadas para um polo do Instituto Educacional do Rio Grande do Sul (Iergs), que fica no Edifício Phoenix, vizinho das edificações incendiadas e que também foi atingido pelas chamas.

A reportagem questionou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Enem, mas não obteve retorno. Apesar disso, segundo o edital do exame, em caso de problemas logísticos — entre eles incêndios e catástrofes climáticas — na semana em que antecede o primeiro ou segundo dia de aplicação de provas, o candidato poderá solicitar a reaplicação no Portal do Participante, entre 17 e 21 de novembro de 2025.

O incêndio

Na manhã desta quinta-feira (6), o Corpo de Bombeiros seguia trabalhando no rescaldo do incêndio dentro do prédio após combater pequenos focos durante a noite. Segundo a corporação, eles seriam resultado da alta temperatura no local.

O comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, Deoclides da Rosa, afirma que a origem das chamas será esclarecida após a análise pericial:

— A perícia vai nos apontar o que pode ter iniciado. Depois, a Defesa Civil, juntamente com os seus técnicos e os bombeiros, fará a avaliação (dos prédios).

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as chamas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ao menos 23 pessoas passaram por triagem:

17 pacientes apresentaram apenas sintomas leves , foram avaliados no local e liberados em seguida

apresentaram apenas , foram avaliados no local e liberados em seguida Três pessoas precisaram ser levadas ao Hospital de Pronto Socorro após inalar fumaça e receberam alta durante a noite

precisaram ser levadas ao Hospital de Pronto Socorro após e receberam alta durante a noite Um paciente foi encaminhado ao HPS por queda da própria altura

foi encaminhado ao HPS por queda da própria altura Um homem com cerca de 50 anos foi encontrado em convulsão nas proximidades do incêndio. Ele recebeu atendimento imediato, foi medicado, estabilizado e encaminhado ao HPS

com cerca de 50 anos foi encontrado em nas proximidades do incêndio. Ele recebeu atendimento imediato, foi medicado, estabilizado e encaminhado ao HPS Uma mulher de 29 anos apresentou um quadro leve de broncoespasmo, com saturação de oxigênio em 92% em ar ambiente. Após administração de salbutamol em aerossol, ela apresentou melhora e foi liberada no local