Um dos prédios atingidos por incêndio em Porto Alegre receberia provas do Enem

Um dos prédios atingidos pelas chamas em dois casarões históricos no centro de Porto Alegre na quarta-feira (5) seria local de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As provas começam no próximo domingo (9), com os testes de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação.
Após o registro do incêndio no local, candidatos começaram a buscar informações sobre a aplicação das provas. Elas estavam marcadas para um polo do Instituto Educacional do Rio Grande do Sul (Iergs), que fica no Edifício Phoenix, vizinho das edificações incendiadas e que também foi atingido pelas chamas.
A reportagem questionou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Enem, mas não obteve retorno. Apesar disso, segundo o edital do exame, em caso de problemas logísticos — entre eles incêndios e catástrofes climáticas — na semana em que antecede o primeiro ou segundo dia de aplicação de provas, o candidato poderá solicitar a reaplicação no Portal do Participante, entre 17 e 21 de novembro de 2025.
O incêndio
Na manhã desta quinta-feira (6), o Corpo de Bombeiros seguia trabalhando no rescaldo do incêndio dentro do prédio após combater pequenos focos durante a noite. Segundo a corporação, eles seriam resultado da alta temperatura no local.
O comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, Deoclides da Rosa, afirma que a origem das chamas será esclarecida após a análise pericial:
— A perícia vai nos apontar o que pode ter iniciado. Depois, a Defesa Civil, juntamente com os seus técnicos e os bombeiros, fará a avaliação (dos prédios).
A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as chamas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ao menos 23 pessoas passaram por triagem:
- 17 pacientes apresentaram apenas sintomas leves, foram avaliados no local e liberados em seguida
- Três pessoas precisaram ser levadas ao Hospital de Pronto Socorro após inalar fumaça e receberam alta durante a noite
- Um paciente foi encaminhado ao HPS por queda da própria altura
- Um homem com cerca de 50 anos foi encontrado em convulsão nas proximidades do incêndio. Ele recebeu atendimento imediato, foi medicado, estabilizado e encaminhado ao HPS
- Uma mulher de 29 anos apresentou um quadro leve de broncoespasmo, com saturação de oxigênio em 92% em ar ambiente. Após administração de salbutamol em aerossol, ela apresentou melhora e foi liberada no local
O fogo começou por volta das 14h45min em um prédio de 1884, de frente para a Praça Quinze de Novembro, onde funcionavam duas lojas: uma de artigos natalinos e outra de calçados. Os estabelecimentos ficam na Rua Marechal Floriano, entre a Rua Voluntários da Pátria e a Avenida Otávio Rocha.