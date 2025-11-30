Trânsito é liberado no entorno da rodoviária de Porto Alegre, após demolição de passarela

O trânsito no entorno na rodoviária de Porto Alegre foi totalmente liberado e já flui normalmente neste domingo (30). O trecho havia sido bloqueado na sexta-feira à noite para a demolição da estrutura da passarela de pedestres e do caracol na calçada do terminal.
Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), um trabalho de rescaldo ainda é realizado no trecho, mas sem afetar o trânsito. A previsão é de que esta etapa seja concluída até o início da tarde deste domingo.
A obra foi concluída na tarde de sábado (29), mas o fluxo de carros no trecho seguia parcialmente bloqueado até então. A liberação total se deu nesta madrugada.
Uma equipe com 40 operários e 15 máquinas foram utilizadas na operação.
A passarela foi demolida durante a enchente de maio de 2024, para dar lugar ao corredor de acesso humanitário, que viabilizou outro caminho de entrada e saída de Porto Alegre durante a inundação.
A estrutura que restava ficava no canteiro central da via, entre o Corredor Humanitário e a rodoviária. Não haverá reconstrução de uma nova passarela.