Porto Alegre

Centro da Capital
Notícia

Trânsito é liberado no entorno da rodoviária de Porto Alegre, após demolição de passarela

A obra foi concluída na tarde de sábado, mas o fluxo de carros no trecho seguia parcialmente bloqueado até então

Bruna Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS