Touro solto avança em policiais e pedestres na Restinga; veja vídeo

Um touro solto em via pública avançou contra policiais militares e pedestres em diferentes pontos da Restinga, na zona sul de Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (5). O animal foi contido e acabou morto. Um policial militar ficou com ferimentos leves.
Moradora da Restinga há cerca de 20 anos, Shirlei Dias Goulart, 48 anos, conta que percebeu a movimentação do animal por volta das 7h desta quarta-feira. O touro avançava contra os policiais em uma praça nas proximidades do Acesso A.
— Ouvi os cachorros latindo e resolvi olhar nas câmeras. Vi a polícia lá na frente, então desci para ver o que estava acontecendo. Foi quando me deparei com o touro na praça, bem agitado. Ele chegou a avançar para cima dos policiais. Fiquei surpresa e assustada. Nunca tinha visto nada assim — relatou.
Câmeras de vigilância flagraram o animal na praça e os policiais correndo de investidas do bovino.
A ocorrência
De acordo com o 21º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a corporação foi acionada por populares que relataram que o bovino apresentava comportamento agressivo e atacava pedestres na Avenida Nilo Wulff. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram o animal solto na via, investindo contra quem passava.
"Diante da situação de risco, os policiais passaram a acompanhar e tentar conter o animal, momento em que este passou a investir contra a guarnição", disse a BM em nota.
Foram usados disparos de armas de incapacitação neuromuscular (Spark) e munições de impacto controlado (não letais) para conter o bovino, mas as medidas não surtiram efeito. "Foi necessário o emprego de arma de fogo com munições letais, o que resultou no óbito do animal", acrescentou a BM em nota.
Durante a ocorrência, um policial sofreu lesões leves e foi encaminhado ao Hospital da Restinga, onde foi constatada luxação. O PM passa bem.
O dono do touro assinou um termo circunstanciado, comprometendo-se a realizar a retirada do animal do local. Conforme a BM, o animal havia fugido na noite anterior, causando incidentes em diferentes pontos da cidade desde então.