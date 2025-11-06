Touro solto avança em policiais e pedestres na Restinga; veja vídeo

Touro avançava contra os policiais em uma praça nas proximidades do Acesso A. Shirlei Dias Goulart / Arquivo Pessoal

Um touro solto em via pública avançou contra policiais militares e pedestres em diferentes pontos da Restinga, na zona sul de Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (5). O animal foi contido e acabou morto. Um policial militar ficou com ferimentos leves.

Moradora da Restinga há cerca de 20 anos, Shirlei Dias Goulart, 48 anos, conta que percebeu a movimentação do animal por volta das 7h desta quarta-feira. O touro avançava contra os policiais em uma praça nas proximidades do Acesso A.

— Ouvi os cachorros latindo e resolvi olhar nas câmeras. Vi a polícia lá na frente, então desci para ver o que estava acontecendo. Foi quando me deparei com o touro na praça, bem agitado. Ele chegou a avançar para cima dos policiais. Fiquei surpresa e assustada. Nunca tinha visto nada assim — relatou.

Câmeras de vigilância flagraram o animal na praça e os policiais correndo de investidas do bovino.

A ocorrência

De acordo com o 21º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a corporação foi acionada por populares que relataram que o bovino apresentava comportamento agressivo e atacava pedestres na Avenida Nilo Wulff. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram o animal solto na via, investindo contra quem passava.

"Diante da situação de risco, os policiais passaram a acompanhar e tentar conter o animal, momento em que este passou a investir contra a guarnição", disse a BM em nota.

Foram usados disparos de armas de incapacitação neuromuscular (Spark) e munições de impacto controlado (não letais) para conter o bovino, mas as medidas não surtiram efeito. "Foi necessário o emprego de arma de fogo com munições letais, o que resultou no óbito do animal", acrescentou a BM em nota.

Durante a ocorrência, um policial sofreu lesões leves e foi encaminhado ao Hospital da Restinga, onde foi constatada luxação. O PM passa bem.