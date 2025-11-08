Porto Alegre

Em alta
Notícia

Tendência global, sucesso local: saiba o que são e como funcionam os food halls, hit gastronômico em Porto Alegre

Proposta reúne várias opções de refeições em um mesmo local. Primeira operação neste formato a funcionar na cidade abriu as portas há cinco anos, em 2020

Mathias Boni

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS