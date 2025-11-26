Temporada de piscinas públicas de Porto Alegre começa mais cedo neste verão; veja locais

Unidades receberam ajustes estruturais e medidas de segurança. Jefferson Botega / Agencia RBS

As piscinas públicas de Porto Alegre vão abrir mais cedo neste verão. Os cinco centros comunitários da Capital começam a receber o público no dia 9 de dezembro, aproximadamente uma semana antes do calendário tradicional. A temporada seguirá até 28 de fevereiro de 2026.

A antecipação faz parte da estratégia da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) para ampliar o tempo de uso dos espaços. Segundo o secretário de Esportes, Júlio César de Souza Gonçalves, o Professor Tovi, a preparação das unidades envolveu ajustes estruturais e medidas de segurança adotadas anualmente.

— A gente tem todo esse cuidado, a gente se preocupa muito. É uma preocupação nossa dar segurança, dar tranquilidade. Por isso, temos algumas regras e normas de funcionamento, porque uma brincadeira pode acabar em tragédia, e procuramos evitar isso sempre — afirma o titular da pasta.

Correr em volta da piscina, empurrar outros usuários ou realizar saltos perigosos são práticas proibidas nas unidades.

A prefeitura informa que os preparativos incluíram tratamento da água, realização de oficinas de saúde, além de aulas de hidroginástica e natação. Para garantir o funcionamento da estrutura, foram adquiridos cinco novos motores e houve reforço no quadro de vigilantes, porteiros, servidores de serviços gerais e guarda-vidas. A vistoria da água será feita por uma empresa contratada.

Carteirinhas e oficina obrigatórias

Para acessar as piscinas, será necessária a confecção de uma carteirinha gratuita, que deve ser feita diretamente em uma das unidades. O secretário explica que o processo ocorrerá na primeira semana de dezembro.

— A carteira é grátis, precisa de uma foto, um comprovante de residência e uma identidade. Para menores, tem que ter autorização de um responsável — destaca Professor Tovi.

Os usuários também deverão participar de uma oficina obrigatória sobre cuidados e regras de convivência. A secretaria vai divulgar os horários e locais para a emissão das carteirinhas nos próximos dias.

Onde ficam as piscinas: