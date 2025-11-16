Tempestade em Porto Alegre tem chuva forte e ventos de 97,8 km/h

Depois do calorão, a chuva. A tarde deste domingo (16) foi marcada por uma forte tempestade em Porto Alegre. Em poucos minutos, nuvens carregadas cobriram o céu da Capital (confira no vídeo). Há registros de falta de luz e bloqueios no trânsito (veja os pontos afetados abaixo), inclusive na manhã desta segunda-feira (17).
Por volta das 17h30min, a Defesa Civil da Capital relatou que as rajadas de vento chegaram a atingir os 97,8 km/h na Zona Sul. Foram registradas pelo menos 20 ocorrências, sendo 14 danos em telhados, cinco quedas de árvore e um dano em residência.
A virada no tempo também provocou queda nas temperaturas: de 32ºC marcados no início da tarde para 23°C às 19h30.
A ventania foi acompanhada por uma forte chuva. No Centro Histórico, os tapumes posicionados embaixo do Viaduto da Borges ficaram revirados.
A EPTC informou bloqueios totais e parciais, além de semáforos apagados e em amarelo piscante.
Confira os pontos:
Bloqueios totais
- Rua Frei Henrique de Coimbra x Bispo Sardinha
- Rua Gomes de Carvalho x Av. Passo das Pedras
- Avenida Ipiranga, 153
- Rua São Nicolau x Rua Brino
- Primeiro de Janeiro, 150
- Carlos Estevão, 465
- Estrada Chapéu do Sol – árvore caída
- Estrada Chapéu do Sol – fiação na via
- Rua Alegrete, 149
- Trecho adicional na Estrada Chapéu do Sol
Bloqueios parciais
- Dr. Nilo Peçanha, 1179
- Ipiranga x Princesa Isabel
- João Caetano, 497
- Eng. José M. de Carvalho, 115
- Passo das Pedras x Gomes de Carvalho
- Luiz C. Antinolfi x Sebastião Barreto
- Rua Estrada Costa Gama, 2592
- Trav. Jornal do Brasil x José Honorato
- Celestino Bertoluci, 400
- Santa Cecília, 1427
- Eloema de O. Barcelos, 374
- Gomes de Carvalho x Passo das Pedras
- Nonoai x Cruz Alta
Semáforos fora de operação
- Venâncio Aires x João Pessoa
- Avenida Dr. Nilo Peçanha x Mal. Andrea
- Nonoai x Marcio Dias
- Nonoai x São Sebastião
- Sebastião Leão x General Lima e Silva
- Avenida João Pessoa x José Bonifácio
- Av. Ipiranga – acesso ao Hospital São Lucas (PUC)
- Guadalajara x Alberto Pasqualini
- Protásio Alves x Ala
- Nonoai x Cruz Alta
Semáforos em amarelo piscante
- Cristiano Fischer x Tibiriçá
- Cristiano Fischer x Protásio Alves
- João de Oliveira Remião x Talita da Cunha Chaves (Pda 10)
Falta de luz
Clientes da CEEE Equatorial relataram, para a Zero Hora e Rádio Gaúcha, queda no abastecimento de energia em diversos pontos da Capital. Os bairros mais afetados são: Menino Deus, Rio Branco, Cidade Baixa, Jardim Itu-Sabará, Bela Vista, Lami, Lomba do Pinheiro e Teresópolis.
O Shopping Total, localizado no bairro Independência, registrou uma queda de energia elétrica por volta das 17h50min. Conforme a administração do centro comercial, a interrupção foi momentânea e não gerou maiores transtornos.
Procurada pela reportagem, a assessoria da CEEE Equatorial disse que "está atuando para atender aos casos de falta de energia provocados pela chuva e pelos ventos fortes que atingiram a área de concessão da companhia".
A CPFL RGE informou que "o temporal está passando pela área de concessão, não sendo possível ainda informar possíveis impactos".
Risco de falta de água
Quatro Estações de Bombeamento de Água Tratada (Ebats) do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) estão inoperantes por falta de energia elétrica. A concessionária foi acionada. O problema afeta os bairros Centro Histórico, Lomba do Pinheiro, Pitinga, Chapéu do Sol e Vila Jardim.
Procurada, a CEEE Equatorial informou que a normalização do fornecimento de energia nas Estações de Bombeamento de Água é uma prioridade operacional da companhia, por se tratar de um serviço essencial para a população.