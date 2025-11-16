Tempestade em Porto Alegre tem chuva forte e ventos de 97,8 km/h

Depois do calorão, a chuva. A tarde deste domingo (16) foi marcada por uma forte tempestade em Porto Alegre. Em poucos minutos, nuvens carregadas cobriram o céu da Capital (confira no vídeo). Há registros de falta de luz e bloqueios no trânsito (veja os pontos afetados abaixo), inclusive na manhã desta segunda-feira (17).

Por volta das 17h30min, a Defesa Civil da Capital relatou que as rajadas de vento chegaram a atingir os 97,8 km/h na Zona Sul. Foram registradas pelo menos 20 ocorrências, sendo 14 danos em telhados, cinco quedas de árvore e um dano em residência.

Leia Mais Temporal suspende operação no aeroporto de Porto Alegre

A virada no tempo também provocou queda nas temperaturas: de 32ºC marcados no início da tarde para 23°C às 19h30.

A ventania foi acompanhada por uma forte chuva. No Centro Histórico, os tapumes posicionados embaixo do Viaduto da Borges ficaram revirados.

A EPTC informou bloqueios totais e parciais, além de semáforos apagados e em amarelo piscante.

Confira os pontos:

Bloqueios totais

Rua Frei Henrique de Coimbra x Bispo Sardinha

Rua Gomes de Carvalho x Av. Passo das Pedras

Avenida Ipiranga, 153

Rua São Nicolau x Rua Brino

Primeiro de Janeiro, 150

Carlos Estevão, 465

Estrada Chapéu do Sol – árvore caída

Estrada Chapéu do Sol – fiação na via

Rua Alegrete, 149

Trecho adicional na Estrada Chapéu do Sol

Bloqueios parciais

Dr. Nilo Peçanha, 1179

Ipiranga x Princesa Isabel

João Caetano, 497

Eng. José M. de Carvalho, 115

Passo das Pedras x Gomes de Carvalho

Luiz C. Antinolfi x Sebastião Barreto

Rua Estrada Costa Gama, 2592

Trav. Jornal do Brasil x José Honorato

Celestino Bertoluci, 400

Santa Cecília, 1427

Eloema de O. Barcelos, 374

Gomes de Carvalho x Passo das Pedras

Nonoai x Cruz Alta

Ocorrência de falta de luz na Marcílio Dias com Getúlio Vargas. Renan Mattos / Agência RBS

Semáforos fora de operação

Venâncio Aires x João Pessoa

Avenida Dr. Nilo Peçanha x Mal. Andrea

Nonoai x Marcio Dias

Nonoai x São Sebastião

Sebastião Leão x General Lima e Silva

Avenida João Pessoa x José Bonifácio

Av. Ipiranga – acesso ao Hospital São Lucas (PUC)

Guadalajara x Alberto Pasqualini

Protásio Alves x Ala

Nonoai x Cruz Alta

Semáforos em amarelo piscante

Cristiano Fischer x Tibiriçá

Cristiano Fischer x Protásio Alves

João de Oliveira Remião x Talita da Cunha Chaves (Pda 10)

Árvore tombada na Avenida Nilo Peçanha após tempestade. Renan Mattos / Agencia RBS

Falta de luz

Clientes da CEEE Equatorial relataram, para a Zero Hora e Rádio Gaúcha, queda no abastecimento de energia em diversos pontos da Capital. Os bairros mais afetados são: Menino Deus, Rio Branco, Cidade Baixa, Jardim Itu-Sabará, Bela Vista, Lami, Lomba do Pinheiro e Teresópolis.

Fogo em poste na Rua General Lima e Silva, na Cidade Baixa. Renan Mattos / Agência RBS

O Shopping Total, localizado no bairro Independência, registrou uma queda de energia elétrica por volta das 17h50min. Conforme a administração do centro comercial, a interrupção foi momentânea e não gerou maiores transtornos.

Procurada pela reportagem, a assessoria da CEEE Equatorial disse que "está atuando para atender aos casos de falta de energia provocados pela chuva e pelos ventos fortes que atingiram a área de concessão da companhia".

A CPFL RGE informou que "o temporal está passando pela área de concessão, não sendo possível ainda informar possíveis impactos".

Risco de falta de água

Quatro Estações de Bombeamento de Água Tratada (Ebats) do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) estão inoperantes por falta de energia elétrica. A concessionária foi acionada. O problema afeta os bairros Centro Histórico, Lomba do Pinheiro, Pitinga, Chapéu do Sol e Vila Jardim.