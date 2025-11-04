Porto Alegre

Desde 2020
Notícia

Sujeira, ambiente insalubre e infestação de baratas lideram causas de interdições pela Vigilância Sanitária em Porto Alegre

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde da Capital, essas e outras condições oferecem risco iminente à saúde pública, podendo causar doenças e, em casos graves, levar à morte

Júlia Ozorio

