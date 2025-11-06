"Situação, no momento, está controlada", afirma capitão dos bombeiros sobre incêndio no centro de Porto Alegre

Bombeiros voltaram a utilizar água nos prédios atingidos por chamas no centro de Porto Alegre. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

O trabalho de rescaldo no incêndio que atingiu prédios no centro de Porto Alegre continua nesta quinta-feira (6). A Rua Marechal Floriano Peixoto, no trecho entre a Avenida Voluntários da Pátria e a Rua Otávio Rocha, permanece bloqueada para evitar riscos.

Ainda é possível ver fumaça no local, mas segundo o capitão do Corpo de Bombeiros, Vitor Bianchi, não há mais focos de incêndio ativos.

— A situação, no momento, está controlada — afirma Bianchi.

Por volta das 9h15min, a reportagem registrou a utilização de água no trabalho dos bombeiros, mas não há confirmação se foi para apagar algum novo foco de incêndio.

Corpo de Bombeiros segue atuando no rescaldo do incêndio em prédios do Centro Histórico. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

Os bombeiros trabalharam durante toda a madrugada. Bianchi explica que o rescaldo mais prolongado do que o habitual se dá pelo risco para a edificação e pelo ambiente histórico do local. A Defesa Civil avalia nesta quinta-feira se há riscos de colapso na estrutura para posteriormente liberar os demais comércios na região.

Funcionamento do comércio

O Mercado Público e a Feira da Agricultura Familiar funcionarão normalmente nesta quinta-feira. Já as lojas que estão no entorno da praça, próximas ao local do incêndio, permanecerão fechadas.

Transporte público

Segundo a EPTC, a parte elevada do Terminal Parobé, bloqueado em razão do incêndio na quarta-feira, está funcionando normalmente.

Já o terminal da calçada do hortifrutigranjeiro foi deslocado para a Avenida Júlio de Castilhos.

O incêndio

O fogo começou por volta das 14h45min de quarta-feira (5), em dois casarões do século 19. Ambos abrigam comércios que foram totalmente danificados na Rua Marechal Floriano Peixoto, em frente à Praça Quinze de Novembro.

O incêndio teria começado na sobreloja de um dos casarões e se espalhado do telhado para a estrutura ao lado. Depois, passou a consumir o andar térreo dos comércios — uma loja de calçados e um bazar.

As possíveis causas das chamas ainda não foram informadas pelas autoridades. A perícia ainda deve analisar o local da ocorrência para apurar o que provocou o fogo.

Conforme a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), 20 pessoas precisaram de atendimento, sendo que três foram encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro por inalação de fumaça. Elas receberam alta ainda na noite de quarta-feira.