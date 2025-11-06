Porto Alegre

Dia seguinte
Notícia

"Situação, no momento, está controlada", afirma capitão dos bombeiros sobre incêndio no centro de Porto Alegre

Trabalho no local é de rescaldo e não há mais focos a serem combatidos

Leandro Rodrigues

Kathlyn Moreira

