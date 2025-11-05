Porto Alegre

Mudança legislativa
Notícia

Sem proibição ou multa para catadores, vereadores aprovam novo código de limpeza urbana de Porto Alegre

Após negociar emendas com a Câmara, governo Melo recebeu apoio de parte da oposição

Paulo Egídio

