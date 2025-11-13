Sancionada lei que determina instalação de câmeras em salas de aula de Porto Alegre

Nádia assinou norma ao lado da secretária Fernanda Barth, do deputado Luciano Zucco e dos vereadores Rafael Fleck e Jessé Sangalli, autor da iniciativa Alex Rocha / Prefeitura de Porto Alegre/Divulgação

As escolas da rede municipal de Porto Alegre serão monitoradas por câmeras. A lei que determina a instalação dos equipamentos foi sancionada nesta quinta-feira (13) pela prefeita em exercício, Comandante Nádia.

O texto prevê que seja implementado um sistema de monitoramento com captação de áudio e vídeo em salas de aulas, bibliotecas, parques e demais espaços de uso comum das escolas. Não serão feitas gravações em banheiros e nas salas dos professores.

As imagens terão de ficar armazenadas por pelo menos sete dias e poderão ser acessadas pelos responsáveis pela gestão da escola, pela Secretaria Municipal de Educação (Smed) e por autoridades. Pais e professores poderão visualizar o conteúdo para a apuração de fatos ou investigações.

A lei foi proposta na Câmara pelo vereador Jessé Sangalli (PL) e aprovada em outubro.

A implantação do sistema de monitoramento será iniciada nas escolas de educação infantil e será ampliada de forma gradual, conforme a disponibilidade orçamentária. A reportagem perguntou à Smed sobre o prazo previsto para a instalação dos equipamentos e aguarda retorno.

No caso das escolas privadas ou comunitárias que atuam em parceria com o município, a lei dá prazo de um ano para a instalação das câmeras. O texto ainda determina que a prefeitura repasse recursos específicos para a compra das câmeras.