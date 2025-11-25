Quatro contêineres de lixo são incendiados durante a madrugada em Porto Alegre

A primeira ocorrência aconteceu por volta de 1h20min e a última por volta de 3h.

Quatro contêineres de lixo foram incendiados na madrugada desta terça-feira (25) em Porto Alegre. A primeira ocorrência foi registrada por volta de 1h20min, na Rua dos Andradas, perto da Rua Caldas Júnior, no Centro.

Pouco antes das 2h, outros dois contêineres pegaram fogo na Rua Lopo Gonçalves, na Cidade Baixa. Já por volta das 3h, um quarto contêiner foi incendiado na esquina da José do Patrocínio com a Luís Afonso, também no mesmo bairro. Moradores tentaram controlar as chamas até a chegada dos bombeiros.