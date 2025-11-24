Porto Alegre

Vulnerabilidade social
Notícia

Quase 24 mil famílias terão direito à recarga gratuita de botijão de gás de cozinha em Porto Alegre

Programa nacional Gás do Povo começa nesta segunda-feira. O voucher digital não contempla o valor do frete, por isso a orientação é que sejam procurados os locais mais próximos da residência do interessado

Kathlyn Moreira

