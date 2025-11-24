Quase 24 mil famílias terão direito à recarga gratuita de botijão de gás de cozinha em Porto Alegre

Recarga gratuita será realizada diretamente nas revendedoras que aderiram voluntariamente ao programa. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O programa nacional Gás do Povo, que oferece recarga gratuita do botijão de gás de cozinha para pessoas em situação de vulnerabilidade social terá 23.932 beneficiários em Porto Alegre. A primeira etapa de distribuição começa nesta segunda-feira (24), atendendo cerca de um milhão de famílias em 10 cidades. O investimento para a capital gaúcha será de mais de R$ 2,4 milhões.

As famílias que têm direito foram definidas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência com base em critérios, como inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), informações atualizadas há pelo menos 24 meses e renda per capita de até meio salário mínimo. Haverá ainda prioridade para famílias que já recebem o Bolsa Família.

A recarga gratuita será realizada diretamente nas revendedoras que aderiram voluntariamente ao programa. Em Porto Alegre, a rede conta com mais de 50 estabelecimentos. Empresas interessadas ainda podem fazer a adesão pelo site do programa. O voucher digital não contempla o valor do frete, por isso a orientação é que sejam procurados os locais mais próximos da residência do interessado.

A Caixa Econômica Federal é responsável pela distribuição dos vales-recarga, cadastro das revendedoras participantes e validação dos meios de acesso do usuário. É possível consultar se tem direito ao benefício e quais locais oferecem o serviço pelo aplicativo Meu Social do governo federal e pelo site da Caixa.