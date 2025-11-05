Porto Alegre

Reciclagem
Notícia

Proposta de PPP dos resíduos sólidos divide opiniões sobre o futuro das unidades de triagem de Porto Alegre

Prefeitura afirma que catadores formalizados terão contratos mantidos e melhorados. Representantes da categoria reclamam de remunerações baixas e da possível perda de espaço para a concessionária

Carlos Rollsing

