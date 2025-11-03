Porto Alegre

Pauta sensível
Notícia

Projeto que quer regrar ajuda à população de rua em Porto Alegre tem votação adiada para o dia 10

Entre as normas, está sendo proposta a necessidade de autorização prévia da prefeitura, o cadastro de datas e horários e o uso de crachás de identificação por voluntários

Paulo Rocha

