Projeto que quer regrar ajuda à população de rua em Porto Alegre tem votação adiada para o dia 10

Análise de proposta polêmica deve ocorrer em uma semana. Anselmo Cunha / Agencia RBS

O projeto de lei que estabelece regras para a distribuição de alimentos à pessoas em situação de rua em Porto Alegre não será mais votado nesta segunda-feira (3). A proposta, de autoria da presidente da Casa, vereadora Comandante Nádia (PL), seria votado na sessão desta tarde. No final de semana, a mesa diretora decidiu adiar por sete dias a apreciação da matéria.

O motivo é um debate marcado para esta segunda-feira (3) sobre o fim de turmas de sexto ano em escolas municipais de Porto Alegre. São esperadas as presenças da secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, e do secretário de Educação de Porto Alegre, Leonardo Pascoal.

Nos bastidores, a proposta enfrenta resistências até de vereadores da base governista e não há garantia de aprovação. Portanto, o adiamento deve ser usado para ajustes que suavizem a proposta.

O texto determina que ONGs, entidades e voluntários sigam uma série de normas para entregar comida à população de rua de Porto Alegre. Entre as regras, a necessidade de autorização prévia da prefeitura, o cadastro de datas e horários e o uso de crachás de identificação. Quem descumprir as diretrizes poderia ser multado em quase R$ 3 mil e proibido de distribuir alimentos.