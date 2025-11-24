Prefeitura de Porto Alegre voltará a divulgar interdições de restaurantes em 2026

Em agosto, uma padaria no bairro Moinhos de Vento foi interditada em Porto Alegre. Secretaria Municipal da Saúde / Divulgação

As ações e interdições da Vigilância em Saúde em estabelecimentos de Porto Alegre só voltarão a ser divulgadas em 2026. Os comunicados das atividades foram suspensos em agosto, após críticas de empresários do setor de alimentação.

A Secretaria de Saúde da Capital confirmou, em nota, a suspensão dos comunicados. Conforme a pasta, a decisão será mantida até a definição de um modelo mais adequado para a apresentação dos conteúdos.

Ainda segundo a SMS, as vistorias e interdições seguem ocorrendo. Zero Hora noticiou, na última sexta-feira (21), que cinco estabelecimentos foram interditados por condições insalubres em 38 dias na Capital. A informação foi obtida via Lei de Acesso à Informação (LAI). Os estabelecimentos ficam nos bairros Cavalhada, Centro, Ipanema, Vila Ipiranga e São Geraldo.

A previsão é de que um novo formado de divulgação seja implementado a partir do próximo ano. Está sendo planejado um boletim, com dados compilados a cada quatro meses.

As fiscalizações costumavam ser divulgadas pela pasta por meio das redes sociais e no site oficial do município. Os nomes das empresas não são informados em respeito ao sigilo processual.

Câmeras corporais

Em agosto, quando decidiu não divulgar mais as interdições, a prefeitura também determinou que os agentes da Vigilância passarão a utilizar câmeras corporais durante as inspeções em estabelecimentos.

O uso dos equipamentos está previsto em lei desde 2022. As imagens captadas durante a fiscalização poderão ser usadas pela prefeitura para analisar os procedimentos e eventuais questionamentos à conduta dos servidores.