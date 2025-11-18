Prefeitura de Porto Alegre poderá financiar R$ 447 milhões para compra de cem ônibus elétricos, autoriza Câmara 

No valor destinado à Capital, está incluída a implantação de recarga para os veículos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Os vereadores de Porto Alegre aprovaram nesta segunda-feira (17), por 21 votos a um, a autorização para que a prefeitura contrate um financiamento de R$ 447 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O recurso será aplicado na compra de cem ônibus elétricos para renovar a frota do transporte público.

O financiamento integra o programa de Renovação de Frota, cadastrado no Novo PAC Seleções, do governo federal. No valor destinado à Capital, está incluída a implantação de recarga para os veículos.

Como serão pagos pelo município, os ônibus serão propriedade da prefeitura, que cederá os veículos para uso das concessionárias. Como contrapartida, as empresas serão responsáveis pela manutenção e deixarão de incluir o custo da desvalorização de seus ônibus no cálculo da tarifa.

Além disso, a prefeitura considera um ganho ambiental substituir ônibus a diesel por veículos elétricos.

O secretário de Mobilidade, Adão de Castro Júnior, diz que esse modelo, denominado de subvenção econômica, já é adotado por outras prefeituras, como São Paulo.

— No modelo tradicional, as empresas compram o veículo, ele entra na frota, e a prefeitura remunera a depreciação do capital. Nesse, a principal vantagem é a retirada desse custo da tarifa do usuário do transporte público — diz Adão.

Segundo ele, após o período de vida útil dos ônibus, estimado em 16 anos, o veículo retorna ao patrimônio da prefeitura e pode ser vendido para que os recursos sejam investidos no abatimento da tarifa.