Prefeitura de Porto Alegre leiloa quatro dos cinco terrenos ociosos em oferta; saiba o que deve ser feito em cada local

Empresa dona de lancheria vai ocupar terreno na Silva Só.

Quatro dos cinco terrenos ociosos colocados a leilão pela prefeitura de Porto Alegre foram arrematados na quinta-feira (13). Em disputa, estava a permissão de uso dos espaços, que poderão ser explorados para fins comerciais e lucrativos mediante o pagamento de um valor mensal ao município. Apenas com os lances, a prefeitura levantou R$ 75,8 mil.

Os terrenos leiloados ficam em diferentes pontos da Capital: na Avenida Erico Verissimo e nas ruas Silva Só, Celeste Gobbato e Francisco Petuco. Apenas uma área, também na Erico Verissimo, não teve interessados.

Três empresas arremataram os espaços — uma delas ficou com dois dos itens ofertados. Elas poderão ocupar os terrenos por tempo indeterminado. O leilão foi realizado após tentativa frustrada de vender os imóveis e a falta de interesse de órgãos públicos em utilizá-los.

Lancheria leva dois terrenos

A empresa Cachorrão da Erico, do ramo de lanchonetes, arrematou o direito de uso de dois terrenos:

Avenida Erico Verissimo, 631 (400 metros quadrados) — outorga mensal de R$ 2.646,56

(400 metros quadrados) — outorga mensal de R$ 2.646,56 Rua Silva Só, 30 (138 metros quadrados) — outorga mensal de R$ 697,99

Para o primeiro endereço, o lance foi de R$ 5.310; no segundo, R$ 1.410. Ambas as ofertas superaram o mínimo estipulado em cerca de R$ 15, cada uma.

A sócia-proprietária do empreendimento, Débora Dresch, revela que os projetos das lanchonetes ainda serão elaborados e que, somente em 2026, alguma mudança deve ser feita nos locais.

— Vamos fazer uma coisa superbonita, arborizada, com segurança. Algo bonito para todo mundo, deixar aquela esquina bonita. As duas esquinas, na verdade — comenta Débora, que também é arquiteta.

Terreno ao lado de lanchonete foi leiloado.

O terreno da Erico Verissimo fica ao lado de onde atualmente funciona o empreendimento. A proprietária afirma que o espaço é alugado e que a construção de um novo prédio no terreno leiloado compensa para o negócio, mesmo tendo que pagar mensalmente o valor de outorga.

Já em relação ao terreno da Silva Só, que tem um espaço menor, mas um alto fluxo de pessoas circulando no entorno, Débora detalha que fará uma versão mais popular da lancheria, em comparação com a outra unidade. Será um estabelecimento voltado ao atendimento de pedestres. O projeto priorizará a iluminação, segurança e arborização do local, segundo a empresária.

Demais terrenos

Segundo a prefeitura, o terreno da Rua Celeste Gobbato foi arrematado pela Cyrela Sul Empreendimentos Imobiliários pelo valor de R$ 7.080, cerca de R$ 20 a mais do que o lance mínimo. Zero Hora procurou a empresa, que não divulgou o que será feito no espaço. O valor mensal a ser pago é de R$ 3.529,55.

O diretor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (Smap), Tomás Holmer, afirma que o terreno fica ao lado de um prédio que é construído pela empresa.

Cyrela Sul Empreendimentos Imobiliários arrematou uso de terreno na Celeste Gobbato.

A maior disputa foi pelo terreno da Rua Francisco Petuco. Conforme os registros, duas empresas mostraram interesse pelo espaço. A Lavare Lavagem Automotiva, do empresário Jair Euclides Remus, venceu a concorrência. A empresa fez um lance de R$ 62.072,56, valor superior ao mínimo exigido em R$ 51,7 mil.

— O único que chamou atenção foi esse valor mais alto. Acredito que, por ser o endereço mais nobre, digamos assim, de todos ofertados, talvez a pessoa ficou preocupada em não conseguir ser a ganhadora e ofertou um valor alto — cogita Holmer.

A reportagem tentou contato com Remus, mas o empresário não quis revelar o que deve ser feito no espaço. O terreno arrematado fica a poucos metros de onde funciona a lavagem. A outorga mensal é de R$ 5.172,63.

Área na Francisco Petuco recebeu o maior lance.

Já o segundo terreno da Erico Verissimo, de 1.132 metros quadrados, não teve interessados. O lance inicial previsto era de R$ 10.214,88, com pagamentos mensais de R$ 5.107,44.

Conforme Holmer, o espaço deve integrar um edital que será publicado em 2026, com vendas diretas de outros imóveis da prefeitura.

Terreno na Erico Verissimo, 1426, não recebeu ofertas.

Município comemora resultado

Para a prefeitura, o leilão "foi excelente":

— São quatro áreas que a prefeitura não faz uso e não precisa mais cuidar, não tem que gastar com cercamento, com acúmulo de lixo, com morador de rua e assim por diante. São áreas que serão ocupadas pelo comércio e isso resulta em segurança para aquele bairro, resulta em emprego. Esses valores entram para o Fundo do Patrimônio, na manutenção e reforma dos prédios que ficam à disposição da administração — detalha Holmer.

As empresas que arremataram os terrenos tinham até as 12h24min de quinta para apresentar toda a documentação exigida e, conforme o diretor, todas cumpriram com as solicitações.

Nesta sexta-feira (14), devem ser enviados os boletos com os valores do arremate. O prazo de pagamento é de até cinco dias. Após isso, o leilão será homologado.