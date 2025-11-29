Prefeitura de Porto Alegre conclui demolição da estrutura restante de passarela; trânsito é parcialmente liberado

O trabalho teve início às 22h de sexta-feira (28). Gustavo Roth / PMPA / Divulgação

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), concluiu na tarde deste sábado (29) a demolição da estrutura restante da passarela e do caracol localizado na calçada da estação rodoviária.

Com isso, já foi possível realizar o desbloqueio parcial da Rua da Conceição, no sentido bairro-Centro. Duas pistas estão liberadas para o tráfego de automóveis. Os serviços foram realizados com o apoio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

O trabalho teve início às 22h de sexta-feira (28), com a demolição da passarela situada no canteiro central, entre o Corredor Humanitário e a Rodoviária. Não haverá reconstrução de uma nova passarela:

— A passarela tornou-se desnecessária no momento em que a parada de ônibus da rua da Conceição foi remanejada. Uma nova estrutura custaria mais de R$ 25 milhões para o cidadão — explica.

A liberação total da via deve ocorrer ainda na madrugada deste domingo (30). Uma equipe com 40 operários e 15 máquinas são utilizadas na operação. Toda a estrutura demolida pesa cerca de 1,5 mil toneladas.

Por cerca de 30 dias, tapumes vão proteger o cidadão do canteiro de obras localizado na calçada da rodoviária, nas proximidades do ponto de táxi. Equipes ainda permanecem trabalhando na área durante a noite, das 22h às 5h. O caracol que fica no outro sentido será demolido nos próximos dias, sem ocasionar bloqueio total de pistas.