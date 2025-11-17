Prefeitura de Porto Alegre abre mutirão para concluir cadastro de famílias no programa Compra Assistida

Programa visa atender quem perdeu moradia na inundação do ano passado. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre (Demhab) realiza nesta semana um mutirão para resolver pendências na documentação de beneficiários do programa Compra Assistida. A iniciativa prevê a compra de imóveis de até R$ 200 mil para pessoas atingidas pela enchente de 2024.

Atualmente, cerca de 3,3 mil famílias na Capital precisam resolver inconsistências na documentação para ter acesso ao imóvel. Apenas depois da conclusão dessa etapa e da validação dos dados pela Caixa a escolha do imóvel é liberada.

O mutirão ocorre na sede do Demhab (Avenida Princesa Isabel, 1115, no bairro Azenha) até sábado (22). A exceção é a quinta-feira (20) feriado alusivo ao Dia da Consciência Negra. A atividade é voltada para famílias que já se inscreveram no programa e não serão aceitos novos cadastros.

O prazo de vigência do Compra Assistida vai até o dia 5 de dezembro. O secretário municipal de Habitação, André Machado, pretende pedir a prorrogação do prazo ao governo federal, para permitir que todas as famílias aprovadas tenham um prazo mínimo de 60 dias para escolher a sua residência. O ofício com esse pedido ainda não foi enviado.

As pessoas que perderam a casa na enchente e não conseguirem acesso ao Compra Assistida serão incluídas em uma categoria do programa Minha Casa Minha Vida, em empreendimentos que têm previsão de entrega para o ano que vem.

Serviço - Mutirão do Compra Assistida

Onde: sede do Demhab (Avenida Princesa Isabel, 1.115, Azenha)

Quando: de segunda-feira (17) a sábado (22), exceto quinta-feira (20)

Quem pode participar: famílias que já se cadastraram no Compra Assistida e precisam corrigir pendências na documentação para ter acesso ao programa