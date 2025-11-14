Porto Alegre

Mobilidade urbana
Notícia

Prefeitura contratará estudo para avaliar se corredores de ônibus deixarão de existir em avenidas de Porto Alegre

Edital para escolha da empresa que prestará consultoria será lançado até dezembro

Guilherme Gonçalves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS