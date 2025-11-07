Porto Alegre

Mobilidade
Notícia

Prefeitura anuncia conclusão antecipada de obras em via de acesso ao Centro de Porto Alegre e demolição de passarela

Corredor humanitário foi construído para garantir o abastecimento da Capital durante a enchente de maio do ano passado

Paulo Rocha

