Prefeitura anuncia conclusão antecipada de obras em via de acesso ao Centro de Porto Alegre e demolição de passarela

Prefeito Sebastião Melo vistoriou a obra nesta sexta-feira (7). Gustavo Garbino / Prefeitura de Porto Alegre/Divulgação

As obras no chamado corredor humanitário, na entrada de Porto Alegre, foram concluídas. A vistoria foi realizada nesta sexta-feira (7) pelo prefeito Sebastião Melo. A via que liga a Avenida Castelo Branco ao Túnel da Conceição foi construída durante a enchente em maio de 2024 para garantir o abastecimento de Porto Alegre.

As obras tiveram investimento de R$ 1.419.767. Elas incluíram serviços de pavimentação, readequação de meio-fios e calçadas, contenção de taludes, paisagismo e ampliação da rede de drenagem. Segundo a prefeitura, a requalificação ficou pronta um mês antes do prazo previsto.

Na vistoria realizada nesta sexta-feira, o prefeito Sebastião Melo também anunciou a demolição do que restou da antiga passarela da Estação Rodoviária, o que deve acontecer entre os dias 28 e 30 deste mês. Durante o período, o trânsito no entorno ficará bloqueado. O serviço está orçado em aproximadamente R$ 700 mil.