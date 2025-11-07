Porto Alegre

Investigação
Notícia

Prédios atingidos por incêndio no centro de Porto Alegre passam por perícia

Trabalho dos peritos vai permitir avaliar as condições estruturais dos imóveis e apontar possíveis causas do incêndio

Guilherme Milman

