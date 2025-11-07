Prédios atingidos por incêndio no centro de Porto Alegre passam por perícia

Guilherme Milman / Agência RBS

Equipes do Instituto-Geral de Perícias (IGP) realizam, na manhã desta sexta-feira (7), a perícia nos prédios atingidos pelo incêndio ocorrido na última quarta-feira (5) na região da Praça XV, no centro de Porto Alegre. O fogo atingiu dois casarões e dois prédios.

O trabalho dos peritos vai permitir avaliar as condições estruturais dos imóveis e apontar possíveis causas do incêndio. A presença só foi possível com o resfriamento do local.

Quase 48 horas após o início das chamas, o Corpo de Bombeiros permanece no local, atuando no rescaldo. Os quatro prédios seguem interditados.

Como foi o incêndio

O fogo começou por volta das 14h45min de quarta-feira (5), em dois casarões do século 19. Ambos abrigam comércios que foram totalmente danificados na Rua Marechal Floriano Peixoto, em frente à Praça 15 de Novembro.

O incêndio teria começado na sobreloja de um dos casarões e se espalhado do telhado para a estrutura ao lado. Depois, passou a consumir o andar térreo dos comércios – uma loja de calçados e um bazar. As chamas também afetaram parte dos edifícios vizinhos aos casarões.

Labaredas se formaram no incêndio de quarta-feira André Malinoski / Agência RBS

Conforme a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), 20 pessoas precisaram de atendimento, sendo que três foram encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro por inalação de fumaça. Elas receberam alta ainda na noite de quarta-feira.

Os demais apresentaram sintomas leves e foram liberados após análise dos médicos que estavam de prontidão na Praça XV.