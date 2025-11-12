Porto Alegre

Na Capital
Notícia

Prédio que abrigava casa noturna de Nego Di dará lugar a bar que tem sertanejo como sócio; veja fotos

Espaço que será inaugurado nesta quinta-feira terá decoração e cardápio temáticos, além de atrações musicais do gênero

Camila Bengo

