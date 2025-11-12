Prédio que abrigava casa noturna de Nego Di dará lugar a bar que tem sertanejo como sócio; veja fotos

A primeira unidade gaúcha do Agrobar chega a Porto Alegre nesta quinta-feira. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Os entusiastas da música sertaneja terão um novo lugar para curtir o estilo na Capital. A primeira unidade gaúcha do Agrobar, rede de estabelecimentos temáticos que tem o cantor Luan Pereira como sócio, chega a Porto Alegre nesta quinta-feira (13).

O bar funcionará no número 5.074 da Avenida Assis Brasil, no prédio que antes abrigava a Casa dus Guri, empreendimento que tinha como sócio o humorista Nego Di, condenado a mais de 11 anos de prisão por estelionato. O local fechou as portas em junho desse ano, e o imóvel voltou a ficar disponível para aluguel.

Proprietária da unidade de Porto Alegre do Agrobar, a empresária Cintia Freitas Fernandes garante que o estabelecimento não tem qualquer ligação com o humorista. Segundo ela, o prédio passou por reforma e recebeu um novo projeto arquitetônico.

A decoração do bar é inteiramente alusiva ao universo do sertanejo e do agronegócio, com elementos que valorizam o estilo musical e a lida do campo.

— A temática está presente em todos os detalhes. É um bar 100% sertanejo raiz — define Cintia.

O cardápio terá opções que remetem à culinária campeira e à gastronomia de boteco, como tábuas de carne e petiscos. A carta de bebidas trará drinques temáticos, alguns deles servidos em copos que imitam latas.

— Também teremos o drinque da casa, chamado Leite de Vaka, um licor de doce de leite que é exclusivo da rede Agrobar — destaca a proprietária.

O espaço funcionará de terça a domingo, das 17h à meia-noite. Terá atrações musicais todos os dias, com foco na música sertaneja. Cintia esclarece que, apesar do vínculo com o cantor Luan Pereira, o local não deve receber shows ou realizar festas, somente apresentações de artistas da cena local.

— A nossa proposta é oferecer um espaço onde as pessoas possam ir depois do trabalho, onde possam comemorar seu aniversário. Não somos uma balada, mas um bar com música ao vivo, voltado para todos os públicos: solteiros, casais e famílias — diz Cintia.

Para acessar o espaço, não será necessário pagar ingresso ou reservar. Contudo, foram feitas reservas para os primeiros quatro dias de funcionamento, com o objetivo de organizar o fluxo de clientes.

Segundo Cintia, as reservas para a inauguração do bar, nesta quinta, esgotaram em menos de duas horas. Também já estão esgotadas as mesas para sexta-feira (14) e sábado (15).

Ainda é possível reservar lugar para domingo (16), pelo Instagram do bar. A partir da próxima semana, a operação será normalizada, sem necessidade de agendamento prévio.

Rede Agrobar tem como sócio o cantor Luan Pereira. Mateus Bruxel / Agencia RBS



