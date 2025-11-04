Porto Alegre

Centro Histórico
Notícia

Prédio da prefeitura de Porto Alegre com histórico de incêndios passa por obras para implantar PPCI

Adaptação, com investimento de quase R$ 1,5 milhão, é realizada meses depois de ar-condicionado pegar fogo no local

Beatriz Coan

