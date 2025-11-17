Praça bicentenária começa a ser revitalizada em Porto Alegre

Revitalização deverá ser concluída no primeiro semestre de 2026. Sérgio Louruz / Smamus/PMPA

O atual aspecto de abandono da Praça Dom Feliciano — com buracos no calçamento, rachaduras nas muretas e monumentos pichados e, até mesmo, sumidos — vai mudar nos próximos meses. Começou nesta segunda-feira (17) o processo de revitalização do espaço que, desde 1809, faz parte da área central de Porto Alegre.

A área triangular fica entre as ruas Professor Annes Dias, dos Andradas e Senhor dos Passos e em frente à Santa Casa. A recuperação do espaço receberá o investimento de R$ 700 mil, em recursos próprios do município.

A ação é um projeto coordenado pela Secretaria de Serviços Urbanos (SMSUrb), junto à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), que ficou responsável pelo paisagismo, em parceria com a Secretaria Municipal da Cultura (SMC).

— Hoje é um lugar extremamente degradado, mal iluminado. É necessário um manejo arbóreo para melhorar a iluminação, um ajardinamento para melhorar o aspecto. No coração de Porto Alegre, onde as pessoas vêm do Interior e ali descansam, aguardam para visitar seus familiares no hospital, elas merecem ter uma imagem melhor de Porto Alegre — comenta Vitorino Baseggio, titular da SMSUrb.

Durante a revitalização, a praça será cercada por tapumes. Inicialmente, as barreiras irão contornar o espaço por trás das quatro paradas de ônibus que existem no local. A medida foi adotada para evitar alterações no transporte público.

— A ideia é que, quando chegar o mês de fevereiro, em que diminui muito o movimento em Porto Alegre, talvez tenhamos que mexer as paradas, deslocar, para poder refazer a parte do passeio de pedra portuguesa — explica o secretário.

A previsão é de que a revitalização seja concluída no primeiro semestre de 2026, por volta do segundo bimestre.

Detalhes

Mesmo bicentenária, a praça não é tombada, ou seja, não tem restrições e proteções que garantem sua preservação e originalidade. Apesar disso, o projeto de recuperação contou com um levantamento histórico das alterações feitas no espaço ao longo de 216 anos.

O objetivo é que a revitalização deixe a praça o mais próximo possível de sua versão da década de 1920, quando a área ganhou a pavimentação de pedra portuguesa e foi cercada por muretas de balaústres.

— Tem uma parte que tem um piso diferente, e a ideia é reconstruir todo ele como era originalmente. Isso vai ser feito através de réplicas. A gente já tem a forma para fazer isso. Vai demorar um tempo, mas vai ficar bonito — detalha Baseggio.