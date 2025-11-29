Porto Alegre

Neste sábado
Postos de saúde de Porto Alegre fazem mutirão para atualizar dados do SUS

Para participar, basta comparecer à unidade de saúde mais próxima, levando documento de identificação com foto e comprovante de endereço atualizado

Vinicius Coimbra

Vinicius Coimbra

