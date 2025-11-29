Postos de saúde de Porto Alegre fazem mutirão para atualizar dados do SUS

Centros de saúde estão com atendimento neste sábado para atualizar os dados. Vinicius Coimbra / Agência RBS

Unidades de saúde de Porto Alegre estão mobilizadas neste sábado (29) para atualizar dados dos pacientes no Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante o mutirão, será feito cadastro completo dos moradores, com dados pessoais, endereço, composição familiar, condições de moradia e trabalho.

Para participar, basta comparecer à unidade de saúde mais próximo do endereço de residência, com documento de identificação com foto e comprovante de endereço atualizado.

Leia Mais Médicos operam coração de feto com 29 semanas dentro da barriga da mãe em hospital do RS

A mobilização é apenas para atualizar os dados, por isso não são feitos atendimentos clínicos nem marcação de consultas. O trabalho começou às 9h em 132 postos da Capital, e segue até 18h deste sábado.

Sônia Mara Pereira Marques da Silva, 70 anos, foi uma das primeiras a buscar o Centro de Saúde Modelo, no bairro Santana.

— Decidi vir agora porque tem menos gente e não está tão calor neste horário. É importante fazer isso para conseguir atendimentos e exames quando preciso — disse a aposentada.

No local, 14 pessoas haviam sido atendidas na primeira hora, segundo Silvia Corrêa, enfermeira e coordenadora do centro de saúde Modelo. A inserção dos dados demorava poucos minutos, segundo ela:

— Hoje está mais rápido porque a equipe está organizada só para fazer o cadastro. Durante a semana temos todos os atendimentos de atenção primária, com consultas — disse.

Durante a manhã, o movimento era "tranquilo, mas constante" no Centro de Saúde Santa Marta, localizado no centro de Porto Alegre, segundo os profissionais: 15 atendimentos haviam sido feitos até por volta das 10h30min, quando Zero Hora esteve no prédio.

— O cadastramento já faz parte da nossa rotina de trabalho. Quando o paciente chega na recepção, os profissionais olham o cadastro para ver se está atualizado. Se não está, atualizamos na hora. Quem não puder hoje, pode fazer qualquer dia — diz Daniel Camargo, gerente da unidade de saúde.

Flávia de Conto, 33 anos, foi com a mãe para atualizar os dados no início da manhã, no Centro de Saúde Santa Marta.

— É o único dia livre que consigo acompanhar minha mãe. Fiquei sabendo (do mutirão) pelo Instagram e resolvi vir logo. É importante atualizar para conseguir marcar mais rápido as consultas — disse a moradora do bairro Menino Deus.

Na Unidade de Saúde Tristeza, na Avenida Wenceslau Escobar, zona sul da Capital, 20 pessoas haviam atualizado os dados durante a manhã. Era um movimento considerado fraco pela equipe do local.

— Pela quantidade de pessoas que são atendidas aqui, esperávamos mais movimento, assim como tem bastante interesse quando tem vacinação. Estamos com uma procura melhor com o trabalho de duas equipes itinerantes que estão atuando no bairro — pontuou enfermeira Bruna da Rosa Amado.

Importância da atualização

Segundo a prefeitura de Porto Alegre, a atualização dos dados é fundamental para o planejamento das ações de saúde, a organização do atendimento e a ampliação de políticas públicas voltadas à comunidade.