Porto Alegre terá fornecimento de energia exclusivo para casas de bombas e sistemas de esgoto e água tratada

Casas de bombas e o sistema de esgoto e água tratada de Porto Alegre passarão a contar com uma alimentação exclusiva de energia elétrica. O objetivo é evitar interrupções em serviços essenciais, especialmente durante períodos de chuva intensa ou falhas na rede. O contrato foi assinado na manhã desta quinta-feira (6) entre a prefeitura da Capital e a CEEE Equatorial. O prazo para execução é de um ano.

Com o novo modelo, 37 casas de bombas – responsáveis por água pluvial, captação de água bruta, tratamento e bombeamento de esgoto sanitário – terão duas fontes distintas de energia elétrica. Isso garante maior redundância e agilidade em caso de falhas.

O investimento total é de R$ 18 milhões, e as obras devem ser concluídas em até 12 meses. Segundo o prefeito Sebastião Melo, o sistema trará mais segurança à operação das casas de bombas, que hoje dependem de geradores com capacidade limitada e alto custo de operação.

— Isso vai dar segurança para que, quando a chuva cair em algum lugar, aquela casa de bomba não deixe de funcionar. Mesmo com geradores, a capacidade é sempre a metade ou menos. Custa caro e não opera totalmente — afirmou Melo.

De acordo com Riberto Barbanera, diretor-presidente da CEEE Equatorial, os trabalhos começam em até 30 dias. As redes serão energizadas conforme forem finalizadas, sem necessidade de esperar a conclusão total do projeto.

— Já estão planejadas, agora é uma questão de programação das equipes, execução e recebimento dos materiais. Dentro de 30 dias, no máximo, damos início com o compromisso de concluir em até 365 dias — disse Barbanera.

Vicente Perrone, diretor do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), destacou o caráter inovador do projeto, que prevê a instalação de 41 quilômetros de novas redes e posteamentos.