Porto Alegre terá fornecimento de energia exclusivo para casas de bombas e sistemas de esgoto e água tratada

Nova estrutura elétrica busca evitar interrupções em serviços essenciais durante chuvas e falhas na rede

Paulo Rocha

