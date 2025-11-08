Porto Alegre tem bloqueios e oito postes derrubados na mesma avenida; veja estragos do ciclone

O ciclone extratropical que atinge o Rio Grande do Sul e outros Estados segue provocando danos em diversas cidades desde a sexta-feira (7). Os impactos foram registrados tanto na Região Metropolitana quanto no Interior.

Porto Alegre também está contabilizando os danos causados pela força do vento neste sábado (8). Uma árvore caiu por volta das 4h30min na Rua Monsenhor Veras, na altura do número 55, no bairro Santana.

Na Zona Norte, cerca de oito postes de luz caíram perto das 5h. Eles estão atravessados na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, próximo ao número 4.500, causando bloqueios no trânsito.

Falta de água: estações de tratamento sem energia elétrica

Moradores de 63 localidades de Porto Alegre podem ficar sem água neste sábado. Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), a falta de energia elétrica afeta estruturas como as Estações de Tratamento de Água São João, Belém Novo e Ilhas.

Além disso, as Estações de Bombeamento de Água Tratada que atendem bairros como Cristal, Santa Tereza, Nonoai, Teresópolis, Menino Deus, Medianeira, Partenon e Santo Antônio, também estão sem energia. A normalização do serviço depende do retorno da luz. Conforme a CEEE Equatorial, os sistemas de abastecimento de água estão entre os locais com atendimento priorizado.

Ao menos sete municípios reportaram estragos causados por vento forte e chuva desde a sexta-feira. As ocorrências são:

Destelhamento

Bloqueio de estradas por deslizamento, alagamento e queda de árvores

Rompimento de rede elétrica

O vento mais forte foi registrado no município de Planalto, na metade norte do Estado. Conforme boletim da Defesa Civil, os equipamentos marcaram rajadas com velocidade de 95 km/h.

Já em relação à chuva, cidades do Vale do Taquari e do Alto Jacuí foram as que somaram os maiores acúmulos de água.

Em Ilópolis, o montante passou de 155 milímetros. Em Anta Gorda, o total chegou a 143 milímetros. Já em Tapera, o acumulado foi de 128 milímetros.

Norte e Noroeste foram as regiões mais atingidas ao longo da sexta-feira. Em Passo Fundo, houve o registro de quedas de árvores, que chegaram a bloquear temporariamente o trânsito na região central do município. Algumas casas no bairro Zachia foram destelhadas, e a Defesa Civil Municipal distribuiu lonas para proteger as residências da chuva.

A ponte sobre o Rio das Antas, entre Bento Gonçalves e Cotiporã, está interditada neste sábado. A medida foi necessária devido à elevação do nível do rio, que tornou a travessia insegura e impraticável para todos os tipos de veículos.

O trânsito na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, foi liberado na manhã deste sábado, após nova avaliação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O fluxo seguirá no modelo de comboio, orientado pela Polícia Rodoviária Federal.

A rodovia foi interditada na tarde de sexta-feira devido à forte chuva que atingiu a região, provocando risco de deslizamentos nos pontos onde ocorrem obras: no km 185, no Belvedere do Espigão, em Veranópolis, até o km 202, no Cainelli, em Bento Gonçalves.

Já em São Marcos, um trecho da BR-116 precisou ser totalmente bloqueado por quase uma hora na sexta-feira por conta de um deslizamento no local. Equipes do DNIT atuaram para limpar a via e restabelecer o tráfego.

Em Pelotas, na Região Sul, a parte lateral do muro de contenção de um viaduto da BR-116 desmoronou durante a tarde. A estrutura cedeu no km 514 e um desvio foi feito pela marginal da via. O tráfego sobre o viaduto está bloqueado e só deve ser liberado após avaliação que garanta condições seguras de circulação.

Tornado no Paraná

O fenômeno ainda está associado à formação de um tornado no oeste do Paraná, que já deixou ao menos cinco mortos e mais de 400 feridos. O município de Rio Bonito do Iguaçu foi duramente atingido. Um hospital de campanha foi montado para atender a população.

Danos em Santa Catarina

A tempestade também causou prejuízos em Santa Catarina. De acordo com a Celesc, concessionária de energia, cerca de 40 mil unidades consumidoras ficaram sem luz no Estado. No Oeste, cidades como Itá e Itapiranga registraram queda de árvores, vendavais e granizo.