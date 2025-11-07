Porto Alegre

Limpeza urbana
Notícia

Porto Alegre já acumula mais de R$ 1,5 milhão em prejuízos com contêineres verdes vandalizados

Três equipamentos foram depredados no começo desta sexta-feira (7) no bairro Cidade Baixa

Kathlyn Moreira

