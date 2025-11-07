Porto Alegre já acumula mais de R$ 1,5 milhão em prejuízos com contêineres verdes vandalizados

Contêiner foi incendiado na Rua Joaquim Nabuco na manhã desta sexta-feira. Felipe Kroth / Agencia RBS

O prejuízo com a depredação de contêineres verdes já supera R$ 1,54 milhão, em Porto Alegre. Na madrugada desta sexta-feira (7), três equipamentos destinados a resíduos reciclados foram incendiados no bairro Cidade Baixa. Segundo o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), as ocorrências foram registradas nas ruas Lopo Gonçalves, Joaquim Nabuco e João Alfredo.

Um vídeo de uma câmera de segurança flagrou um homem colocando fogo em um dos contêineres. Na imagem, é possível ver o suspeito de roupas pretas chegando próximo do contêiner e colocando parte do corpo dentro do equipamento. Ele sai do local e, em alguns segundos, o fogo aparece.

A suspeita dos Bombeiros é de o homem também seja o autor dos outros dois estragos. A prefeitura fez o registro policial dos danos e fará a reposição em até 24 horas.

Desde a instalação dos novos contêineres, em março deste ano, 77 foram queimados. Isso corresponde a 17% dos 450 modelos em PEAD, que fazem parte da área teste da nova coleta seletiva. Conforme a prefeitura, o custo unitário é de R$ 12 mil, mas somado ao de limpeza e despesas para troca, chega a R$ 20 mil.

O município investiu mais de R$ 84,5 milhões neste contrato, esperando uma melhora na coleta de recicláveis. O DMLU garante que está acionando todas as medidas de segurança possíveis, mas pede a colaboração da população, para que registre denúncias que ajudem a identificar os infratores por meio do sistema 156.

Veja vídeo incêndio