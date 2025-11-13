Porto Alegre

Notícia

Por que discos de metal que iluminavam a orla do Guaíba começaram a sumir

Mais de 150 equipamentos foram retirados para manutenção, explica a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb)

Guilherme Gonçalves

