Porto Alegre

Paisagismo
Notícia

Para resgatar estilo de boulevard, calçadão da Borges de Medeiros ganha palmeiras e ipês em Porto Alegre

Ao todo, 25 árvores devem ser colocadas no canteiro da via, no Centro Histórico

Beatriz Coan

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS