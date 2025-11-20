"Pântano do Shrek": prefeitura assume ser responsável por banhado que se formou ao lado de condomínio em Porto Alegre

Árvores mortas estão em meio a água verde de banhado na Zona Norte. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Um novo capítulo na novela do "pântano do Shrek" que se formou ao lado de um condomínio no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, veio à tona. Depois de o caso ser revelado por Zero Hora em setembro, a prefeitura voltou atrás e assumiu que é a dona da área de proteção permanente (APP).

Na ocasião, a administração disse que o terreno era privado e que o problema deveria ser solucionado pelo proprietário da área. Contudo, o local havia sido cedido ao município.

Desde a enchente, o terreno ao lado do loteamento Reserva Ecoville está com água acumulada e virou um banhado de água verde e árvores mortas. Além da vista, que não está bonita, moradores do condomínio se preocupam com a possibilidade de a água invadir as suas casas. Com a mudança da fauna no local, também ganharam novos vizinhos: sapos, garças e marrecos.

— Nada foi feito aqui. A água está chegando no meu muro. As árvores estão todas morrendo, até as que ainda estavam inteiras — diz a moradora Daiane Franceschini, que foi quem apelidou o banhado de "pântano do Shrek", em alusão ao filme da DreamWorks.

Em setembro, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) explicou que, aos fundos do empreendimento, existia uma valeta de drenagem criada pelos proprietários da área do condomínio. Desde a cheia do ano passado, a água da chuva teria parado de escoar e começou a ficar acumulada no local.

Moradores dizem que água está se aproximando das casas do condomínio. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Entenda o caso

O loteamento Reserva Ecoville existe há mais de 10 anos e não chegou a ser atingido diretamente pela enchente de 2024, que, contudo, afetou pontos próximos ao condomínio. Em agosto do ano passado, uma praça pública que fica ao lado do empreendimento passou por obras de drenagem do Dmae.

Segundo o departamento, a intervenção consistiu na recuperação de bacias de amortecimento existentes no local e não teria relação com o acúmulo de água ao lado do condomínio. A autarquia diz que iniciou um planejamento para "atender à demanda de drenagem urbana registrada pelos moradores".

Uma calha será utilizada para dar escoamento à água em direção a uma bacia localizada nas proximidades. Os moradores pedem urgência neste processo.

Em nova vistoria, agentes do Dmae também identificaram redes pluviais ligadas incorretamente na região. Um pedido de correção foi formalizado.

O que diz o Dmae

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informa que, em setembro, teve acesso a uma atualização quanto ao processo de implantação do Condomínio Reserva Ecoville. Nela, consta a informação de que a Área de Preservação Permanente (APP) localizada ao lado do complexo residencial foi cedida ao Município.