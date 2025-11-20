Porto Alegre

Herança da enchente
Notícia

"Pântano do Shrek": prefeitura assume ser responsável por banhado que se formou ao lado de condomínio em Porto Alegre

Brejo se espalhou por área de proteção permanente (APP) e está matando árvores do local

Guilherme Gonçalves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS