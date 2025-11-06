Organização do Enem troca locais de prova para candidatos que fariam exame em prédio atingido por incêndio em Porto Alegre

O local abriga um polo do Instituto Educacional do Rio Grande do Sul (Iergs). André Ávila / Agencia RBS

Os candidatos que fariam a prova do Enem no Edifício Phenix, no centro de Porto Alegre, irão realizar o exame em outro local. O prédio foi uma das estruturas parcialmente atingidas pelo incêndio ocorrido na quarta-feira (5) na Praça Quinze de Novembro, no Centro Histórico.

Conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), todos os participantes foram realocados.

Os novos locais poderão ser conferidos na página do participante, a partir desta sexta-feira (7). A prova do Enem está marcada para acontecer no próximo domingo (9).