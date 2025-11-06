Porto Alegre

Exame é no próximo domingo
Notícia

Organização do Enem troca locais de prova para candidatos que fariam exame em prédio atingido por incêndio em Porto Alegre

Os novos locais poderão ser conferidos na página do participante, a partir desta sexta-feira (7)

Lisielle Zanchettin

