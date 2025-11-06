Organização do Enem garante prova a candidatos com exame marcado para prédio que pegou fogo em Porto Alegre

Edifício Phoenix (à esquerda dos casarões) foi atingido pelas chamas na tarde de quarta-feira. André Ávila / Agencia RBS

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) garantiu que os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) inscritos para realizar a prova no Edifício Phoenix, em Porto Alegre, irão fazer o exame no próximo domingo (8). O prédio foi uma das estruturas parcialmente atingidas pelo incêndio ocorrido na quarta-feira (5) na Praça Quinze de Novembro, no Centro Histórico.

Até o início da tarde desta quinta-feira (6), o prédio permanecia totalmente interditado. O local abriga um polo do Instituto Educacional do Rio Grande do Sul (Iergs).

Em nota, o Inep afirmou que a empresa responsável pela aplicação do Enem na Capital está reavaliando as condições das salas que seriam usadas para a aplicação do teste. Caso seja confirmada a impossibilidade de uso do local, todos os candidatos inscritos para fazer a prova no edifício serão realocados, sem prejuízo na realização do exame.

As alterações serão comunicadas diretamente aos participantes e atualizadas na Página do Participante. O instituto não informou quando a decisão sobre a utilização do prédio será tomada.

O que diz o Inep

O Inep informa que na manhã de hoje (6/11), a empresa aplicadora, contratada para a realização do Enem 2025, está reavaliando as instalações da escola citada. Caso seja confirmada a impossibilidade de uso, todos os inscritos do referido local serão devidamente realocados, sem qualquer prejuízo ao exame. Durante a operação logística do Enem, há um protocolo estabelecido que prevê a substituição do local de prova em caso de necessidade, como a ocorrida na localidade mencionada.

Se necessária a substituição, o novo local será no mesmo município e com infraestrutura equivalente.

O Inep realiza comunicação ativa com os inscritos realocados, além de atualizar imediatamente as informações na Página do Participante.