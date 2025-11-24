Porto Alegre

Capital resiliente
Notícia

Obras para proteger Porto Alegre de cheias avançam, mas ainda há pontos vulneráveis; veja o andamento dos projetos

Correção de falhas segue em execução em três eixos fundamentais de drenagem e contenção de enchentes: comportas, casas de bombas e diques

Marcelo Gonzatto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS