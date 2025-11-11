Porto Alegre

Zona Norte
Notícia

Obra causa estreitamento na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, em Porto Alegre

Serviço do Dmae é para a implantação de uma nova adutora de sucção da Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Sarandi

Leandro Rodrigues

