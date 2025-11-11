Obra causa estreitamento na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, em Porto Alegre

O bloqueio parcial fica na esquina com a Rua Dona Alzira, no sentido bairro-centro. Leandro Rodrigues / Agencia RBS

Na manhã desta terça-feira (11), a Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, na zona norte de Porto Alegre, tem estreitamento causado pela obra do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae).

O bloqueio parcial fica na esquina com a Rua Dona Alzira, no sentido bairro-centro. Apenas o corredor de ônibus está liberado para os motoristas nesse sentido.

O serviço causou mais lentidão na via no trecho desde a Avenida Manoel Elias em direção ao triângulo com a Avenida Assis Brasil.

De acordo com o Dmae, o serviço é para a implantação de uma nova adutora de sucção da Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Sarandi. A obra faz parte do projeto de ampliação do sistema São João.