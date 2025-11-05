Novo posto da Polícia Federal em shopping de Porto Alegre reabre na próxima terça-feira

Unidade ficará no Pontal Shopping, no bairro Cristal. Polícia Federal / Divulgação

A nova Central de Atendimento da Polícia Federal no Pontal Shopping, no bairro Cristal, em Porto Alegre, começará a operar na próxima terça-feira (11). Com 608 metros quadrados, o espaço terá unidades para confecção de passaportes, regularização migratória, além de controle para caçadores excepcionais, atiradores desportivos e colecionadores (CACs).

Em razão da mudança, o posto que ficava no shopping Praia de Belas terá as atividades encerradas nesta quinta-feira (6), após às 17h. Na sexta-feira (7), haverá entrega de documentos no local, atendimento de demandas urgentes e funcionários disponíveis para esclarecimento de dúvidas.

Conforme a Polícia Federal, a agenda foi fechada nos dias 7 e 10 de novembro já prevendo os ajustes para a transição. Quem precisar de informações pode entrar em contato pelos telefones 51 3235-9191 e 3235-9167.

Também afetada pela alteração, a Unidade de Registro de Estrangeiros fechará para atendimento na Superintendência da Polícia Federal, na Avenida Ipiranga, a partir do dia 11, recomeçando as atividades no Pontal, no dia 13. Já a Unidade de Atendimento aos CACs terá atendimento na Superintendência até o dia 12, retornando no novo espaço no dia 14. Os demais serviços relacionados ao controle de armas de fogo permanecerão na Superintendência da Polícia Federal.

O novo posto do Pontal deve atrair de 800 a mil pessoas por dia no shopping. O contrato de cessão gratuita foi realizado com o Pontal a partir de um chamamento público, ocorrido em 9 de junho. O acordo terá até agosto de 2030.