Porto Alegre

Na Zona Sul
Notícia

Novo posto da Polícia Federal em shopping de Porto Alegre reabre na próxima terça-feira

Unidade terá espaços para emissão de passaportes, regularização migratória, além de controle para CACs; serviços na antiga localização serão desativados

Kathlyn Moreira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS