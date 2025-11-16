Novo espaço de gastronomia em Porto Alegre é lançado com hambúrguer de 82 kg

De acordo com a Melnick, o lanche bateu o recorde de maior hambúrguer do país. Melnick / Divulgação

Um hambúrguer de 82 quilos foi destaque do evento de lançamento do Square Embarcadero, espaço de gastronomia de cerca de 5 mil metros quadrados na área onde ficava o antigo ginásio da Brigada Militar, na esquina da Avenida Ipiranga com a Rua Silva Só, em Porto Alegre. A iniciativa ocorreu no sábado (15).

Apelidado de The Big Burger, o sanduíche foi uma parceria de Felipe Melnick e dos apresentadores Alexandre Fetter e Pai Hélio, do canal Meu Rango Afu, com a hamburgueria Severo Burger.

De acordo com a Melnick, o lanche bateu o recorde de maior hambúrguer do país.

Sobre o empreendimento

O food mall (área com restaurantes) ficará no Square Garden, empreendimento da Melnick anunciado ainda em outubro. De acordo com a empresa, serão 30 operações de gastronomia e lazer.