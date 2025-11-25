Novo app, TRI GPS promete reduzir a espera por ônibus em Porto Alegre com alertas de chegada

Novo app do sistema TRI permite ao usuário configurar alertas de linhas e planejar viagens futuras. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

Com promessa de melhorar o deslocamento de passageiros de ônibus em Porto Alegre, o aplicativo TRI GPS foi lançado nesta terça-feira (25) como o sistema oficial do cartão TRI. Completando o já existente TRI APP, a nova ferramenta oferece uma interface mais intuitiva e permite que usuários configurem alertas de aproximação da linha desejada, evitando uma espera prolongada nas paradas e programando viagens.

— O usuário que está localizado no escritório dele, no 14º andar, tem condições de entrar no aplicativo e programar exatamente o momento que pode chegar na parada. Isso reduz o tempo de espera e ele pode ter outras atividades até a hora que o ônibus vai chegar — exemplifica o engenheiro de transportes da Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP), Antônio Augusto Lovato.

Para trazer uma previsão mais precisa do tempo de chegada do ônibus, o software é alimentado por um centro de controle operacional, localizado na ATP, com representantes de todos os consórcios. Das 6h às 23h, os funcionários monitoram possíveis atrasos e atualizam alertas que possam causar alterações nas rotas, informando os usuários em tempo real.

— A inteligência do aplicativo leva em consideração os tempos de viagem de um ponto de ônibus a outro e cria um algoritmo. A gente também leva em consideração os possíveis congestionamentos — explica Marco Littig, diretor da empresa de software Bus2, desenvolvedora do app TRI GPS.

O passageiro também pode usar a plataforma para estimar viagens que fará futuramente e calcular o deslocamento, já deixando salvo para quando for utilizar.

— Ele é bem intuitivo. Coloca a origem ou o destino e vai abrir a tela do roteirizador. Ele vai te mostrar a linha mais próxima e vai te dando diferentes opções — orienta o engenheiro do grupo técnico da ATP, Guilherme Rocha Bitencourt.