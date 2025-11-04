Porto Alegre

Nona edição
Notícia

Noite dos Museus 2025 tem corrida noturna, 38 espaços participantes e mais de 100 atrações; veja a programação

Evento ocorre no dia 29 de novembro, das 18h até a meia-noite, em diversos pontos culturais espalhados por 12 bairros de Porto Alegre

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS