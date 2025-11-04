A Noite dos Museus divulgou, nesta terça-feira (4), a programação do evento, que será realizado no dia 29 de novembro, das 18h à meia-noite. A nona edição contará com 38 centros culturais distribuídos em 12 bairros da capital gaúcha: Centro Histórico, Bom Fim, Independência, Farroupilha, Cidade Baixa, Floresta, Navegantes, Rio Branco, Santana, Partenon, Vila Ipiranga e Menino Deus.
Entre as novidades estão a corrida noturna, que percorrerá o Centro Histórico, e a retomada da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) e do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) na programação.
Entre exposições e apresentações
Durante todo o evento, o público poderá visitar os acervos e as exposições dos espaços participantes (confira abaixo) e mais de 100 atrações artísticas, com apresentações dentro das instituições e em dois grandes palcos montados no Centro Histórico: um na Praça da Alfândega e outro em frente à Assembleia Legislativa, na Praça da Matriz.
Serão dezenas de performances acontecendo simultaneamente pela Capital, incluindo shows musicais que abrangem ritmos como rap, samba, jazz, blues, rock, MPB, milonga, música regional e instrumental, além de saraus, contação de histórias e apresentações de circo, teatro e dança — todos protagonizados por artistas atuantes no Estado.
Entre os destaques musicais estão os rappers Rashid e Zudizilla, bandas como Ultramen, 50 Tons de Pretas, Hard Blues Trio, Fantomaticos, além de artistas de diferentes gêneros e gerações, como Negra Jaque e a banda Igbin, Carlos Gerbase com o projeto Replicante Apaixonado, Arthur de Faria e Pedro Longes com o show Canciones con Drama (confira a programação completa abaixo).
Já na área das artes cênicas o público poderá conferir apresentações de importantes coletivos do Rio Grande do Sul, como o Grupo Tholl, a Ânima Cia. de Dança, a Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre e o TIM – Teatro Infantil de Marionetes.
A Noite dos Museus também terá um circuito com sete galerias de arte abertas para visitação noturna, com exposições disponíveis ao público até as 22h. São elas: a Casa da Estrela, a Casa Amarela, o Espaço de Arte Art Hotel, a Galeria 506, a Galeria Espaço Cultural Duque, a Galeria Stockinger e o Plano B Cultural.
Corrida noturna
Com largada às 21h na Avenida Borges de Medeiros, esquina com a Rua Sete de Setembro, a Noite Run contará com duas opções de percursos – de 4km e 8km – e percorrerá edifícios históricos, praças e monumentos do Centro Histórico.
Com categorias masculina e feminina e duração máxima de 80 minutos, as inscrições estão abertas neste link.
Retomada
Uma das grandes novidades desta nona edição é a retomada da participação da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac) no evento com a volta da CCMQ e do Margs entre os espaços participantes.
Na Casa de Cultura, o público poderá acessar o primeiro e o segundo andares, onde estão localizados dois de seus principais acervos: o espaço dedicado à cantora Elis Regina e o emblemático Quarto de Mario Quintana, preservado como memória do poeta. Devido às obras de manutenção em andamento, o local estará parcialmente aberto até as 22h.
Já o Margs funcionará em sua capacidade plena de visitação, com acesso aos dois andares expositivos, à cafeteria e à loja do museu. Em razão das obras de arte das exposições instaladas e para organização do alto fluxo de visitantes, o museu também adotará controle de entrada e fechamento antecipado, com último acesso às 22h.
Ciclo de Palestras
Durante a tarde do dia 29 de novembro, antes do grande evento, haverá um ciclo de palestras na CCMQ. Intitulada Despertar para o Futuro, a atividade tem o objetivo de provocar reflexões sobre como a arte, a ciência e a cultura podem inspirar novas formas de sustentabilidade, educação e inovação social.
As palestras serão em duplas interdisciplinares, para estimular o diálogo entre saberes e públicos diversos. A programação será divulgada em breve.
Espaços participantes da Noite dos Museus 2025
- Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul
- Associação Comercial de Porto Alegre - ACPA
- Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ)
- Casa da Estrela
- Casa Amarela
- Centro Cultural da UFRGS
- Centro Histórico-Cultural Santa Casa
- Clube do Comércio de Porto Alegre
- Colégio Leonardo da Vinci - Alfa
- Espaço Força e Luz
- Espaço de Arte Art Hotel
- Fundação Ecarta
- Galeria 506
- Galeria de Arte do DMAE
- Galeria Espaço Cultural Duque
- Galeria Stockinger
- Goethe-Institut Porto Alegre
- Instituto Caldeira
- Memorial da Justiça Eleitoral Ministro Teori Albino Zavascki
- Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul
- Memorial do Legislativo do Rio Grande do Sul
- Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul
- Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul
- Mercado Público de Porto Alegre
- Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs)
- Museu da Brigada Militar do Rio Grande do Sul
- Museu da Cultura Hip Hop RS
- Museu da UFRGS
- Museu de Anatomia da UFCSPA - MAUPoA
- Museu de Arte do Paço - MAPA com programação realizada em parceria com o Delfos — Espaço de Documentação e Memória Cultural da PUCRS
- Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo
- Museu Estadual Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro
- Museu Militar do Comando Militar do Sul
- Palácio Piratini
- Pinacoteca Ruben Berta
- Planetário da UFRGS
- Plano B Cultural
- Solar dos Câmara
Programação
Palco Praça da Alfândega (Centro Histórico)
- 18h - La Brasa Lunera
- 18h30min - Grupo Tholl
- 19h - Bibiana Petek
- 20h - Flor ET
- 21h - Zudizilla
- 22h30min - Cerimônia de premiação da corrida cultural Noite Run
- 23h - Rashid
Palco Assembleia Legislativa (Praça Marechal Deodoro, 101 - Centro Histórico)
- 18h30min - Hard Blues Trio
- 19h30min - Toró
- 21h - Ultramen
Arquivo Público do Estado do RS (Rua Riachuelo, 1031 - Centro Histórico)
- Exposição: Arquivo Público 119 anos sob os olhares do USK POA
- 18h30min - Eu, Pessoa e Os Outros Eus
- 19h30min - Grupo Desagravo
- 20h30min - Julio Reny Quartet
- 21h30min - Casadimadera
Associação Comercial de Porto Alegre (Largo Visconde do Cairú, 17 - Centro Histórico)
- Exposição: Projeto e Obra de Joseph Lutzenberger
- 18h30min - Izabel L’Aryan e Renato Fagundes Quarteto
- 19h30min - Artur Wais
- 20h30min - Curiosa Mente – Do fim do Mundo ao Começo
Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736 - Centro Histórico)
*aberta somente até as 22h
- Exposições: Casa, Quarto e Obra do Poeta; Memorial Elis Regina; Exposição Theodor Wiederspahn; Acervo em Foco: Rommulo Vieira Conceição; e Museu do Trabalho Gráfico
- 18h30min - Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre
- 19h30min - Gabriel Romano
- 20h30min - Adriano Trindade & Pietra Keiber
- 21h30min - Grupo Tholl
Centro Cultural da UFRGS (Rua Eng. Luiz Englert, 333 - Farroupilha)
*aberto somente a partir das 20h
- Exposições: Transparência e opacidade II: fotografia na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo; Ainda que não recorde; e Bando de Barro invade: 20 anos
- 20h - InDuo
- 21h - Ricardo Silvestrin & Banda
- 22h - E ll as
- 23h - Pedro Cassel
Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75 - Independência)
- Exposições: Eu sou porque NÓS somos TERRA, ENERGIA e SONHO; e Fragmentos de uma História de Todos Nós
- 19h15min - Yasmin Love y Las Sudakas
- 20h15min - Duo James Liberato e Luis Henrique New
- 21h30min - Canciones con Drama – Arthur de Faria e Pedro Longes
Clube do Comércio (Rua dos Andradas, 1085 - Centro Histórico)
- Exposições: Desaparições; e Do Urbano à Natureza - Exposição Fotográfica
- 18h30min - Tomás Gleiser
- 19h30min - Carrossel Diabólico
- 20h30min - Orações
- 21h30min - Jessie Jazz
- 22h30min - Caio Martinez
Colégio Leonardo da Vinci - Alfa (Rua Coronel Joaquim Pedro Salgado, 80 - Rio Branco)
- Exposição: Cartografias do Tempo: Patrimônio, Educação e Memória
- 18h30min - Aula de Arte
- 19h15min - Fantasmagórico
- 20h15min - Saulo Fietz
- 21h15min - Heloísa Marshall
Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223 - Centro Histórico)
- Exposições: BOMBA BR (ou teatro de sombras); Erico; e Fio Condutor: Retratos da Energia
- 19h - Rosa Nika
- 20h - Miri Brock
- 21h - Pedro Jules
- 22h - Ânima Cia. de Dança
Fundação Ecarta (Av. João Pessoa, 943 - Farroupilha)
- Exposições: Projeto ARTISTA + ARTISTA apresenta Eneida Stroher & Lurdi Blauth; Projeto Potência; e Projeto Professor Artista/Artista Professor
- 18h30min - Mares e Nuvens Flutuantes
- 19h15min - Soner
- 20h15min - Duo Quintal
- 21h30min - Beto Scopel – Sul In Lofi
Galeria de Arte do DMAE (Rua 24 de Outubro, 200 - Moinhos de Vento)
- Exposição: Camadas Urbanas
- 18h30min - Quarto Sensorial
- 19h30min - Elias Barboza e Kiai Grupo
- 20h30min - Ave Marfim
- 21h30min - Sexteto Blazz
Goethe-Institut Porto Alegre (Rua 24 de Outubro, 112 - Moinhos de Vento)
- Exposição: Eu, meus Amigos e o Mundo
- 18h - TIM Marionetes 70 anos
- 18h45min - Versos B3AT
- 19h30min - Bolling Club
- 20h15min - Carlos Ferreira
- 23h - Eloy Fritsch Trio
Instituto Caldeira (Travessa São José, 455 - Navegantes)
- 18h - Jei Silvanno Trio
- 20h30min - MADBLUSH (pop/trio)
- 21h30min - Supervão (pop/quarteto)
Memorial da Justiça Eleitoral Ministro Teori Albino Zavascki (Rua Duque de Caxias, 350 - Centro Histórico)
- Exposição: A Justiça Eleitoral no RS
- 18h - Leandro Bertolo Trio
- 19h45min - Delírio Geral – Pablo Lanzoni e Thiago Colombo
- 20h45min - Daniel Wolff & Fernanda Krüger
- 21h45min - Lucas Ortiz
Memorial do Judiciário do RS (Praça Mal. Deodoro, 55 - Centro Histórico)
- Exposições: Justiça em movimento: o Poder Judiciário e as transformações no tempo; As Sedes do Tribunal de Justiça; e Marcas da Enchente: memórias de quem fez a diferença para superar e Reconstruir
- 18h - Lux Sonora
- 19h - Casa Torta
- 20h30min - Camila Balbueno
Memorial do Legislativo do RS (Rua Duque de Caxias, 1029 - Centro Histórico)
- Exposições: Tempo e Reflexão; e Mostra Política de Cinema
- 18h - Boitatá, a História Verdadeira
- 20h - Nelson Coelho de Castro
Memorial do Ministério Público do RS (Praça Marechal Deodoro, 110 – Centro Histórico)
- Exposições: Presença Feminina no Espaço Público - Mulheres que foram pioneiras em seus tempos, marcando presença na justiça e na política; Geologias poéticas; e Patrimônio em aquarelas
- 18h30min - Museu Ópera Show
- 19h30min - Luciano Alves e Banda
- 20h30min - Trio Choro da Tapera
- 21h30min - Cambará Slide Songs
Memorial do Tribunal de Contas do Estado do RS (Rua Sete de Setembro, 388 - Centro Histórico)
- Exposições: Lanceiros Negros; e Casa dos Contos
- 18h30min - Mathias 7 Cordas Trio
- 19h30min - O Sertão em Mim
- 20h30min - Pedro Zani & As Ervas Doces
- 21h30min - Érico Moura & Banda
Mercado Público de Porto Alegre (Largo Glênio Peres, 1 - Centro Histórico)
- 18h30min - Choros de Balcão
- 19h30min - Kizua Trindade & Banda
- 20h30min - Água Viva
- 21h30min - Fantomaticos
- 22h30min - Corujazz
Museu da Brigada Militar do RS (Rua dos Andradas, 498 - Centro Histórico)
- Exposição: O trabalho perfeito é servir
- 18h - Banda da Brigada Militar
- 18h30min - Banda do Colégio Tiradentes
- 19h - Matheus Alves "Mestiço"
- 19h45min - André Gonçalves – Fragmentos de Campo e Vida
- 20h30min - Su Paz
- 21h30min - Eduardo Vargas
Museu da Cultura Hip Hop RS (Rua Parque dos Nativos, 545 - Vila Ipiranga)
- Exposição: Universo Hip Hop
- 18h30min - Sarau Carolina e outras vozes
- 19h30min - Daya Moraes
- 20h30min - Remix na Roda
- 21h30min - Negra Jaque e banda Igbin do mangue ao pampa
- 22h30min - Piá & L.O.R.D.S
Museu da UFRGS (Av. Osvaldo Aranha, 277 - Bom Fim)
*aberto somente a partir das 20h
- Exposições: Céus do Sul - uma travessia entre memórias, territórios e saberes; e Acervo Angelo Guido - um artista e intelectual em documentos
- 20h30min - Cardamomo
- 21h30min - 50 Tons de Pretas
- 22h30min - Supersoul – Baile Contemporâneo
Museu de Anatomia da UFCSPA (Rua Sarmento Leite, 245 - Centro Histórico)
- Exposição: Mostra de longa duração do Museu de Anatomia da UFCSPA
- 18h30min - Cantando com Cuidado
- 19h15min - De Gelo
- 20h30min - Jalile
- 21h15min - BúziosDeAgô
- 22h15min - NÓS Performance Teatral
Museu de Arte do Paço (Praça Montevidéu, 10 - Centro Histórico) com programação realizada em parceria com o Delfos — Espaço de Documentação e Memória Cultural da PUCRS
Exposições: Trapézio - 07 saltos no vazio; Elíptico 33 rpm; Obras da minha vida; Sul no olhar; e Grupo Quixote (em parceira com o Delfos - Espaço de Documentação e Memória Cultural da PUCRS)
Museu de Arte do RS (Praça da Alfândega, s/n - Centro Histórico)
*aberto somente até as 22h
Exposições: Giselle Beiguelman - Naturezas desviantes; Elias Maroso - Vida que sobra; fuse* — Onirica (); Paulo Chimendes - A travessia do tempo; Onirica, do estúdio italiano fuse; e Acervo em movimento - Outubro a janeiro
Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo (Rua João Alfredo, 582 – Cidade Baixa)
- Exposição: O Solar que virou Museu
- 18h - Banda Municipal de Porto Alegre
- 19h - Gueto Trio
- 20h - Preta, Preta, Pretinha em: O Baú das Histórias
- 20h30min - Grupo Tholl
- 21h15min - Latin Jambu
Museu Estadual Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro (Av. Bento Gonçalves, 2460 - Partenon)
- Exposição: SÃO PEDRO faz pARTE
- 18h30min - César Lascano
- 19h30min - Gambiarra
- 20h30min - Trivial
- 21h30min - Amanda Gabana
- 22h30min - Grupo Tholl
Museu Militar do Comando Militar do Sul (Rua dos Andradas, 630 - Centro Histórico)
Exposições: Mostra Permanente MMCMS; e Memórias das águas: a enchente de 2024 e o Museu Militar do Comando Militar do Sul
Palácio Piratini (Praça Mal. Deodoro, s/n° - Centro Histórico)
- 18h - Lua - Encontrando Mares
- 19h30min - Grupo Tholl
Pinacoteca Ruben Berta (Rua Duque de Caxias, 973 - Centro Histórico)
- Exposição: Para mostrar o mundo: objetos do cotidiano
- 18h30min - Otras Milongas Trio
- 19h15min - Edu Meirelles
- 20h15min - Woodsteel Duo
- 21h15min - Projeto Sonata Visual
Planetário da UFRGS (Av. Ipiranga, 2000 - Santana)
*aberto somente a partir das 20h
- 20h15min - Matheu Corrêa
- 21h15min - Pônei Xamânico
- 22h15min - Reverba Trio
- 23h15min - Carlos Gerbase & Replicante Apaixonado