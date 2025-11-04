MARGS voltará a abrir para o público durante o evento. Acervo: For Real Company / Divulgação

A Noite dos Museus divulgou, nesta terça-feira (4), a programação do evento, que será realizado no dia 29 de novembro, das 18h à meia-noite. A nona edição contará com 38 centros culturais distribuídos em 12 bairros da capital gaúcha: Centro Histórico, Bom Fim, Independência, Farroupilha, Cidade Baixa, Floresta, Navegantes, Rio Branco, Santana, Partenon, Vila Ipiranga e Menino Deus.

Entre as novidades estão a corrida noturna, que percorrerá o Centro Histórico, e a retomada da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) e do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) na programação.

Entre exposições e apresentações

Durante todo o evento, o público poderá visitar os acervos e as exposições dos espaços participantes (confira abaixo) e mais de 100 atrações artísticas, com apresentações dentro das instituições e em dois grandes palcos montados no Centro Histórico: um na Praça da Alfândega e outro em frente à Assembleia Legislativa, na Praça da Matriz.

Serão dezenas de performances acontecendo simultaneamente pela Capital, incluindo shows musicais que abrangem ritmos como rap, samba, jazz, blues, rock, MPB, milonga, música regional e instrumental, além de saraus, contação de histórias e apresentações de circo, teatro e dança — todos protagonizados por artistas atuantes no Estado.

Entre os destaques musicais estão os rappers Rashid e Zudizilla, bandas como Ultramen, 50 Tons de Pretas, Hard Blues Trio, Fantomaticos, além de artistas de diferentes gêneros e gerações, como Negra Jaque e a banda Igbin, Carlos Gerbase com o projeto Replicante Apaixonado, Arthur de Faria e Pedro Longes com o show Canciones con Drama (confira a programação completa abaixo).

Já na área das artes cênicas o público poderá conferir apresentações de importantes coletivos do Rio Grande do Sul, como o Grupo Tholl, a Ânima Cia. de Dança, a Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre e o TIM – Teatro Infantil de Marionetes.

A Noite dos Museus também terá um circuito com sete galerias de arte abertas para visitação noturna, com exposições disponíveis ao público até as 22h. São elas: a Casa da Estrela, a Casa Amarela, o Espaço de Arte Art Hotel, a Galeria 506, a Galeria Espaço Cultural Duque, a Galeria Stockinger e o Plano B Cultural.

Corrida noturna

Com largada às 21h na Avenida Borges de Medeiros, esquina com a Rua Sete de Setembro, a Noite Run contará com duas opções de percursos – de 4km e 8km – e percorrerá edifícios históricos, praças e monumentos do Centro Histórico.

Com categorias masculina e feminina e duração máxima de 80 minutos, as inscrições estão abertas neste link.

Retomada

Uma das grandes novidades desta nona edição é a retomada da participação da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac) no evento com a volta da CCMQ e do Margs entre os espaços participantes.

Na Casa de Cultura, o público poderá acessar o primeiro e o segundo andares, onde estão localizados dois de seus principais acervos: o espaço dedicado à cantora Elis Regina e o emblemático Quarto de Mario Quintana, preservado como memória do poeta. Devido às obras de manutenção em andamento, o local estará parcialmente aberto até as 22h.

Já o Margs funcionará em sua capacidade plena de visitação, com acesso aos dois andares expositivos, à cafeteria e à loja do museu. Em razão das obras de arte das exposições instaladas e para organização do alto fluxo de visitantes, o museu também adotará controle de entrada e fechamento antecipado, com último acesso às 22h.

Ciclo de Palestras

Durante a tarde do dia 29 de novembro, antes do grande evento, haverá um ciclo de palestras na CCMQ. Intitulada Despertar para o Futuro, a atividade tem o objetivo de provocar reflexões sobre como a arte, a ciência e a cultura podem inspirar novas formas de sustentabilidade, educação e inovação social.

As palestras serão em duplas interdisciplinares, para estimular o diálogo entre saberes e públicos diversos. A programação será divulgada em breve.

Espaços participantes da Noite dos Museus 2025

Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul

Associação Comercial de Porto Alegre - ACPA

Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ)

Casa da Estrela

Casa Amarela

Centro Cultural da UFRGS

Centro Histórico-Cultural Santa Casa

Clube do Comércio de Porto Alegre

Colégio Leonardo da Vinci - Alfa

Espaço Força e Luz

Espaço de Arte Art Hotel

Fundação Ecarta

Galeria 506

Galeria de Arte do DMAE

Galeria Espaço Cultural Duque

Galeria Stockinger

Goethe-Institut Porto Alegre

Instituto Caldeira

Memorial da Justiça Eleitoral Ministro Teori Albino Zavascki

Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul

Memorial do Legislativo do Rio Grande do Sul

Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul

Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Mercado Público de Porto Alegre

Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs)

Museu da Brigada Militar do Rio Grande do Sul

Museu da Cultura Hip Hop RS

Museu da UFRGS

Museu de Anatomia da UFCSPA - MAUPoA

Museu de Arte do Paço - MAPA com programação realizada em parceria com o Delfos — Espaço de Documentação e Memória Cultural da PUCRS

Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo

Museu Estadual Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro

Museu Militar do Comando Militar do Sul

Palácio Piratini

Pinacoteca Ruben Berta

Planetário da UFRGS

Plano B Cultural

Solar dos Câmara

Programação

Palco Praça da Alfândega (Centro Histórico)

18h - La Brasa Lunera

- La Brasa Lunera 18h30min - Grupo Tholl

- Grupo Tholl 19h - Bibiana Petek

- Bibiana Petek 20h - Flor ET

- Flor ET 21h - Zudizilla

- Zudizilla 22h30min - Cerimônia de premiação da corrida cultural Noite Run

- Cerimônia de premiação da corrida cultural Noite Run 23h - Rashid

Palco Assembleia Legislativa (Praça Marechal Deodoro, 101 - Centro Histórico)

18h30min - Hard Blues Trio

- Hard Blues Trio 19h30min - Toró

- Toró 21h - Ultramen

Arquivo Público do Estado do RS (Rua Riachuelo, 1031 - Centro Histórico)

Exposição: Arquivo Público 119 anos sob os olhares do USK POA

Arquivo Público 119 anos sob os olhares do USK POA 18h30min - Eu, Pessoa e Os Outros Eus

- Eu, Pessoa e Os Outros Eus 19h30min - Grupo Desagravo

- Grupo Desagravo 20h30min - Julio Reny Quartet

- Julio Reny Quartet 21h30min - Casadimadera

Associação Comercial de Porto Alegre (Largo Visconde do Cairú, 17 - Centro Histórico)

Exposição : Projeto e Obra de Joseph Lutzenberger

: Projeto e Obra de Joseph Lutzenberger 18h30min - Izabel L’Aryan e Renato Fagundes Quarteto

- Izabel L’Aryan e Renato Fagundes Quarteto 19h30min - Artur Wais

- Artur Wais 20h30min - Curiosa Mente – Do fim do Mundo ao Começo

Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736 - Centro Histórico)

*aberta somente até as 22h

Exposições: Casa, Quarto e Obra do Poeta; Memorial Elis Regina; Exposição Theodor Wiederspahn; Acervo em Foco: Rommulo Vieira Conceição; e Museu do Trabalho Gráfico

Casa, Quarto e Obra do Poeta; Memorial Elis Regina; Exposição Theodor Wiederspahn; Acervo em Foco: Rommulo Vieira Conceição; e Museu do Trabalho Gráfico 18h30min - Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre

- Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre 19h30min - Gabriel Romano

- Gabriel Romano 20h30min - Adriano Trindade & Pietra Keiber

- Adriano Trindade & Pietra Keiber 21h30min - Grupo Tholl

Centro Cultural da UFRGS (Rua Eng. Luiz Englert, 333 - Farroupilha)

*aberto somente a partir das 20h

Exposições : Transparência e opacidade II: fotografia na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo; Ainda que não recorde; e Bando de Barro invade: 20 anos

: Transparência e opacidade II: fotografia na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo; Ainda que não recorde; e Bando de Barro invade: 20 anos 20h - InDuo

- InDuo 21h - Ricardo Silvestrin & Banda

- Ricardo Silvestrin & Banda 22h - E ll as

- E ll as 23h - Pedro Cassel

Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75 - Independência)

Exposições: Eu sou porque NÓS somos TERRA, ENERGIA e SONHO; e Fragmentos de uma História de Todos Nós

Eu sou porque NÓS somos TERRA, ENERGIA e SONHO; e Fragmentos de uma História de Todos Nós 19h15min - Yasmin Love y Las Sudakas

- Yasmin Love y Las Sudakas 20h15min - Duo James Liberato e Luis Henrique New

- Duo James Liberato e Luis Henrique New 21h30min - Canciones con Drama – Arthur de Faria e Pedro Longes

Clube do Comércio (Rua dos Andradas, 1085 - Centro Histórico)

Exposições: Desaparições; e Do Urbano à Natureza - Exposição Fotográfica

Desaparições; e Do Urbano à Natureza - Exposição Fotográfica 18h30min - Tomás Gleiser

- Tomás Gleiser 19h30min - Carrossel Diabólico

- Carrossel Diabólico 20h30min - Orações

- Orações 21h30min - Jessie Jazz

- Jessie Jazz 22h30min - Caio Martinez

Colégio Leonardo da Vinci - Alfa (Rua Coronel Joaquim Pedro Salgado, 80 - Rio Branco)

Exposição : Cartografias do Tempo: Patrimônio, Educação e Memória

: Cartografias do Tempo: Patrimônio, Educação e Memória 18h30min - Aula de Arte

- Aula de Arte 19h15min - Fantasmagórico

- Fantasmagórico 20h15min - Saulo Fietz

- Saulo Fietz 21h15min - Heloísa Marshall

Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223 - Centro Histórico)

Exposições: BOMBA BR (ou teatro de sombras); Erico; e Fio Condutor: Retratos da Energia

BOMBA BR (ou teatro de sombras); Erico; e Fio Condutor: Retratos da Energia 19h - Rosa Nika

Rosa Nika 20h - Miri Brock

Miri Brock 21h - Pedro Jules

Pedro Jules 22h - Ânima Cia. de Dança

Fundação Ecarta (Av. João Pessoa, 943 - Farroupilha)

Exposições : Projeto ARTISTA + ARTISTA apresenta Eneida Stroher & Lurdi Blauth; Projeto Potência; e Projeto Professor Artista/Artista Professor

: Projeto ARTISTA + ARTISTA apresenta Eneida Stroher & Lurdi Blauth; Projeto Potência; e Projeto Professor Artista/Artista Professor 18h30min - Mares e Nuvens Flutuantes

- Mares e Nuvens Flutuantes 19h15min - Soner

- Soner 20h15min - Duo Quintal

- Duo Quintal 21h30min - Beto Scopel – Sul In Lofi

Galeria de Arte do DMAE (Rua 24 de Outubro, 200 - Moinhos de Vento)

Exposição: Camadas Urbanas

Camadas Urbanas 18h30min - Quarto Sensorial

- Quarto Sensorial 19h30min - Elias Barboza e Kiai Grupo

- Elias Barboza e Kiai Grupo 20h30min - Ave Marfim

- Ave Marfim 21h30min - Sexteto Blazz

Goethe-Institut Porto Alegre (Rua 24 de Outubro, 112 - Moinhos de Vento)

Exposição: Eu, meus Amigos e o Mundo

Eu, meus Amigos e o Mundo 18h - TIM Marionetes 70 anos

- TIM Marionetes 70 anos 18h45min - Versos B3AT

- Versos B3AT 19h30min - Bolling Club

- Bolling Club 20h15min - Carlos Ferreira

- Carlos Ferreira 23h - Eloy Fritsch Trio

Instituto Caldeira (Travessa São José, 455 - Navegantes)

18h - Jei Silvanno Trio

- Jei Silvanno Trio 20h30min - MADBLUSH (pop/trio)

- MADBLUSH (pop/trio) 21h30min - Supervão (pop/quarteto)

Memorial da Justiça Eleitoral Ministro Teori Albino Zavascki (Rua Duque de Caxias, 350 - Centro Histórico)

Exposição : A Justiça Eleitoral no RS

: A Justiça Eleitoral no RS 18h - Leandro Bertolo Trio

- Leandro Bertolo Trio 19h45min - Delírio Geral – Pablo Lanzoni e Thiago Colombo

- Delírio Geral – Pablo Lanzoni e Thiago Colombo 20h45min - Daniel Wolff & Fernanda Krüger

- Daniel Wolff & Fernanda Krüger 21h45min - Lucas Ortiz

Memorial do Judiciário do RS (Praça Mal. Deodoro, 55 - Centro Histórico)

Exposições : Justiça em movimento: o Poder Judiciário e as transformações no tempo; As Sedes do Tribunal de Justiça; e Marcas da Enchente: memórias de quem fez a diferença para superar e Reconstruir

: Justiça em movimento: o Poder Judiciário e as transformações no tempo; As Sedes do Tribunal de Justiça; e Marcas da Enchente: memórias de quem fez a diferença para superar e Reconstruir 18h - Lux Sonora

- Lux Sonora 19h - Casa Torta

- Casa Torta 20h30min - Camila Balbueno

Memorial do Legislativo do RS (Rua Duque de Caxias, 1029 - Centro Histórico)

Exposições: Tempo e Reflexão; e Mostra Política de Cinema

Tempo e Reflexão; e Mostra Política de Cinema 18h - Boitatá, a História Verdadeira

- Boitatá, a História Verdadeira 20h - Nelson Coelho de Castro

Memorial do Ministério Público do RS (Praça Marechal Deodoro, 110 – Centro Histórico)

Exposições: Presença Feminina no Espaço Público - Mulheres que foram pioneiras em seus tempos, marcando presença na justiça e na política; Geologias poéticas; e Patrimônio em aquarelas

Presença Feminina no Espaço Público - Mulheres que foram pioneiras em seus tempos, marcando presença na justiça e na política; Geologias poéticas; e Patrimônio em aquarelas 18h30min - Museu Ópera Show

- Museu Ópera Show 19h30min - Luciano Alves e Banda

- Luciano Alves e Banda 20h30min - Trio Choro da Tapera

- Trio Choro da Tapera 21h30min - Cambará Slide Songs

Memorial do Tribunal de Contas do Estado do RS (Rua Sete de Setembro, 388 - Centro Histórico)

Exposições : Lanceiros Negros; e Casa dos Contos

: Lanceiros Negros; e Casa dos Contos 18h30min - Mathias 7 Cordas Trio

- Mathias 7 Cordas Trio 19h30min - O Sertão em Mim

- O Sertão em Mim 20h30min - Pedro Zani & As Ervas Doces

- Pedro Zani & As Ervas Doces 21h30min - Érico Moura & Banda

Mercado Público de Porto Alegre (Largo Glênio Peres, 1 - Centro Histórico)

18h30min - Choros de Balcão

- Choros de Balcão 19h30min - Kizua Trindade & Banda

- Kizua Trindade & Banda 20h30min - Água Viva

- Água Viva 21h30min - Fantomaticos

- Fantomaticos 22h30min - Corujazz

Museu da Brigada Militar do RS (Rua dos Andradas, 498 - Centro Histórico)

Exposição : O trabalho perfeito é servir

: O trabalho perfeito é servir 18h - Banda da Brigada Militar

- Banda da Brigada Militar 18h30min - Banda do Colégio Tiradentes

- Banda do Colégio Tiradentes 19h - Matheus Alves "Mestiço"

- Matheus Alves "Mestiço" 19h45min - André Gonçalves – Fragmentos de Campo e Vida

- André Gonçalves – Fragmentos de Campo e Vida 20h30min - Su Paz

- Su Paz 21h30min - Eduardo Vargas

Museu da Cultura Hip Hop RS (Rua Parque dos Nativos, 545 - Vila Ipiranga)

Exposição: Universo Hip Hop

Universo Hip Hop 18h30min - Sarau Carolina e outras vozes

Sarau Carolina e outras vozes 19h30min - Daya Moraes

- Daya Moraes 20h30min - Remix na Roda

- Remix na Roda 21h30min - Negra Jaque e banda Igbin do mangue ao pampa

Negra Jaque e banda Igbin do mangue ao pampa 22h30min - Piá & L.O.R.D.S

Museu da UFRGS (Av. Osvaldo Aranha, 277 - Bom Fim)

*aberto somente a partir das 20h

Exposições: Céus do Sul - uma travessia entre memórias, territórios e saberes; e Acervo Angelo Guido - um artista e intelectual em documentos

Céus do Sul - uma travessia entre memórias, territórios e saberes; e Acervo Angelo Guido - um artista e intelectual em documentos 20h30min - Cardamomo

- Cardamomo 21h30min - 50 Tons de Pretas

- 50 Tons de Pretas 22h30min - Supersoul – Baile Contemporâneo

Museu de Anatomia da UFCSPA (Rua Sarmento Leite, 245 - Centro Histórico)

Exposição: Mostra de longa duração do Museu de Anatomia da UFCSPA

Mostra de longa duração do Museu de Anatomia da UFCSPA 18h30min - Cantando com Cuidado

- Cantando com Cuidado 19h15min - De Gelo

- De Gelo 20h30min - Jalile

- Jalile 21h15min - BúziosDeAgô

- BúziosDeAgô 22h15min - NÓS Performance Teatral

Museu de Arte do Paço (Praça Montevidéu, 10 - Centro Histórico) com programação realizada em parceria com o Delfos — Espaço de Documentação e Memória Cultural da PUCRS

Exposições: Trapézio - 07 saltos no vazio; Elíptico 33 rpm; Obras da minha vida; Sul no olhar; e Grupo Quixote (em parceira com o Delfos - Espaço de Documentação e Memória Cultural da PUCRS)

Museu de Arte do RS (Praça da Alfândega, s/n - Centro Histórico)

*aberto somente até as 22h

Exposições: Giselle Beiguelman - Naturezas desviantes; Elias Maroso - Vida que sobra; fuse* — Onirica (); Paulo Chimendes - A travessia do tempo; Onirica, do estúdio italiano fuse; e Acervo em movimento - Outubro a janeiro

Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo (Rua João Alfredo, 582 – Cidade Baixa)

Exposição: O Solar que virou Museu

O Solar que virou Museu 18h - Banda Municipal de Porto Alegre

- Banda Municipal de Porto Alegre 19h - Gueto Trio

- Gueto Trio 20h - Preta, Preta, Pretinha em: O Baú das Histórias

- Preta, Preta, Pretinha em: O Baú das Histórias 20h30min - Grupo Tholl

- Grupo Tholl 21h15min - Latin Jambu

Museu Estadual Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro (Av. Bento Gonçalves, 2460 - Partenon)

Exposição : SÃO PEDRO faz pARTE

: SÃO PEDRO faz pARTE 18h30min - César Lascano

- César Lascano 19h30min - Gambiarra

- Gambiarra 20h30min - Trivial

- Trivial 21h30min - Amanda Gabana

- Amanda Gabana 22h30min - Grupo Tholl

Museu Militar do Comando Militar do Sul (Rua dos Andradas, 630 - Centro Histórico)

Exposições: Mostra Permanente MMCMS; e Memórias das águas: a enchente de 2024 e o Museu Militar do Comando Militar do Sul

Palácio Piratini (Praça Mal. Deodoro, s/n° - Centro Histórico)

18h - Lua - Encontrando Mares

- Lua - Encontrando Mares 19h30min - Grupo Tholl

Pinacoteca Ruben Berta (Rua Duque de Caxias, 973 - Centro Histórico)

Exposição : Para mostrar o mundo: objetos do cotidiano

: Para mostrar o mundo: objetos do cotidiano 18h30min - Otras Milongas Trio

- Otras Milongas Trio 19h15min - Edu Meirelles

- Edu Meirelles 20h15min - Woodsteel Duo

- Woodsteel Duo 21h15min - Projeto Sonata Visual

Planetário da UFRGS (Av. Ipiranga, 2000 - Santana)

*aberto somente a partir das 20h