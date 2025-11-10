Porto Alegre

Zona Sul
Notícia

Mureta erguida na orla de Ipanema, em Porto Alegre, divide opiniões de moradores e frequentadores

Construção faz parte da reforma do calçadão, que foi danificado pela enchente de 2024. Trabalhos no local só devem ser concluídos em janeiro de 2026

Beatriz Coan

