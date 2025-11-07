Porto Alegre

Zona Leste
Notícia

Motociclista morre após ser atingido por carro em Porto Alegre

Força do impacto fez com que a moto e o veículo parassem cerca de 150 metros depois do ponto da colisão

Gustavo Gossen

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS