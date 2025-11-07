Motociclista morre após ser atingido por carro em Porto Alegre

Um motociclista morreu após ser atingido por um carro no final da noite de quinta-feira (6). O acidente foi na esquina da Avenida Salvador França com a Rua Professor Ivo Corseuil — que depois se torna a Rua Antônio Carlos Tibiriçá —, na zona leste de Porto Alegre.
O acidente aconteceu pouco antes da meia-noite. De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a força do impacto fez com que a moto e o carro parassem cerca de 150 metros depois do ponto da colisão.
A vítima ainda não foi identificada. O trecho ficou bloqueado até a 1h30min desta sexta-feira (7) na Perimetral em direção à Avenida Ipiranga, devido ao trabalho da perícia e à remoção dos veículos.