Porto Alegre

Rua Dom Pedro II
Notícia

Motociclista morre ao bater em traseira de caminhão em Porto Alegre

Conforme informações preliminares, o veículo estava em pane mecânica, parado na pista da esquerda, com sinalização

Gabriela Plentz

