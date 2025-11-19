Motociclista morre ao bater em traseira de caminhão em Porto Alegre

Pista da esquerda chegou a ficar bloqueada para atendimento da ocorrência. Gabriela Plentz / Agência RBS

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito, em Porto Alegre, nesta quarta-feira (19). O homem que conduzia a motocicleta bateu na traseira de um caminhão no início da tarde na Rua Dom Pedro II, no bairro Auxiliadora.

Conforme informações preliminares, o caminhão estava em pane mecânica, parado na pista da esquerda, com sinalização, no cruzamento com a Avenida Cristóvão Colombo.

O motociclista não teria visto que o veículo estava parado e colidiu na parte de trás. Ainda não há confirmação da identidade da vítima.