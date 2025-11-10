Porto Alegre

Nova sede da PGM
Notícia

Ministério Público pede informações à prefeitura de Porto Alegre sobre compra de prédio por R$ 19 milhões

Promotoria de Defesa do Patrimônio Público da Capital abriu procedimento para averiguar o caso

Paulo Egídio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS