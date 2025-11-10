Ministério Público pede informações à prefeitura de Porto Alegre sobre compra de prédio por R$ 19 milhões

Edifício fica na Rua Sete de Setembro, no Centro Histórico. André Ávila / Agencia RBS

O Ministério Público abriu procedimento para averiguar a compra de um edifício por R$ 19 milhões pela prefeitura de Porto Alegre. O prédio de oito andares fica na Rua Sete de Setembro, no Centro Histórico, e pertence à Aegea, empresa que controla a Corsan.

O imóvel, conhecido como "Edifício Fundação Corsan", está sendo adquirido para abrigar a nova sede da Procuradoria-Geral do Município (PGM), órgão jurídico da administração.

A informação sobre a compra foi revelada pelo jornalista Gabriel Jacobsen, de Zero Hora, na semana passada. Depois disso, a vereadora Natasha Ferreira (PT) levou o caso ao MP.

Diante da representação da vereadora, a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público da Capital pediu informações ao governo municipal sobre a compra. Não foi estipulado prazo para resposta.

O plano da prefeitura é de que a aquisição seja bancada com dinheiro do caixa e também com recursos do Fundo de Reaparelhamento e Modernização da PGM, que é formado por honorários devidos aos procuradores nas ações judiciais vencidas pelo município.